Succé direkt för Rosengårds nye tränare: ”Har fantastiska spelare”

38 sekunder tog det innan Karin Lundin stångat in Fiona Browns inlägg, gjort 1–0 och gett Joel Kjetselberg en drömstart på sitt nya jobb som huvudtränare.

Det hade bara gått fyra dagar och tre träningspass sedan han tog över ansvaret för krisande FC Rosengård, som under företrädaren Renée Slegers endast tagit en poäng på de inledande tre damallsvenska omgångarna och bara hade Växjö nedanför sig i tabellen.

För Kjetselberg, som tidigare var assisterande under Slegers, var uppdraget att förvandla mardröm till gulddröm. Och det började minst sagt bra.

Första draget blev att gå från fyra till tre backar och använda formationen 3–4–3 med Karin Lundin som tydlig centertank. Starten var hennes första för säsongen och hon tackade snabbt för förtroendet.

– Under veckan jobbade vi på att försvara vårt eget straffområde och komma in i motståndarnas snabbare. Sedan visste vi att Karin är en duktig boxforward och att det skulle bli farligt om vi fick in bollen, säger Kjetselberg.

TT: Hur har spelarna hanterat krisen?

– Det är klart att det varit jättejobbigt för alla. Men hela laget har varit med på att sluta upp och göra det här tillsammans. Den här gången behövdes det bara 38 sekunder för att det skulle lossna.

En halvtimme senare small det igen när Fiona Brown vek in från kanten, och tredje spelare i målprotokollet blev Olivia Schough då hon med halvlekens sista spark skruvade in 3–0 på frispark.

– Det är skönt för hela laget att få den här vändningen och visa att vi kan göra mål. Vi har känt hela veckan att ”nu ska vi fan vända detta”. Det visade vi verkligen i första halvlek säger Lundin.

En tung krisstämpel vilade inför Skånederbyt över FC Rosengård. Motgångarna exemplifierades av att storstjärnan Caroline Seger, som just gjort comeback från en hälskada när hon under senaste landslagssamlingen åter skadade sig. Seger tvingades kasta in handduken med en bristning i vaden och väntas bli borta så länge som åtta veckor.

Medan andra skadade spelare, som exempelvis Loreta Kullashi och Teagan Micah, satt på läktaren återfanns Caroline Seger mot Vittsjö på Rosengårds avbytarbänk, där hon satt i rollen som analytiker. På plats på Malmö IP berättades det också om hur kaptenen gör sin rehabiliteringsträning tidiga morgnar för att kunna närvara på lagets träningar och på så vis från sidan kan leda gruppen till en väg tillbaka mot toppen.

– Det betyder jättemycket, mer än man kan tro. Hon sprider energi, vinnarmentalitet och kommer med små tips. Hon taggar i gång alla. Det är obeskrivligt. Skönt att det vänt, säger Lundin.

Känslan späddes på efter att Gina Chmielinski gjort 4–0, bara sekunder efter att hon bytts in. Målet var nyförvärvets första i Rosengårdströjan.