Succé för Serena Williams arvtagare: ”Drottningen av stölder”

Cori ”Coco” Gauff hade ingen vidare statistik på New Yorks mäktiga tennisarena Arthur Ashe Stadium inför årets upplaga av US Open med noll segrar på tre försök – men nu är det annat ljud i skällan.

I dubbel bemärkelse.

Parallellt med tennisikonen Serena Williams sannolikt sista föreställning, uttåg för 40-åringen mot Ajla Tomljanovic i den tredje omgången, har 22 år yngre Coco Gauff tagit över showen inför den amerikanska hemmapubliken.

Via sina fyra första segrar på världens största tennisstadion, alla i två raka set, är hon för första gången framme i kvartsfinal i turneringen. Efter att ha slagit kinesiska Shuai Zhang var hon överväldigad av ljudkulissen och de upprepade hejaropen ”Let's go Coco”.

– Jag kan inte höra mig själv skrika här och det får mig bara att vilja fortsätta ännu mer. Jag tror att jag lyfts väldigt mycket när jag får momentum. Jag njuter av det, säger tolfteseedade Cori Gauff enligt AP.

”Jag njuter”, säger Coco Gauff om stödet på Arhur Ashe Stadium. Foto: TT

Än så länge har Serena Williams fler US Open-titlar säkrade på Arthur Ashe Stadium (6) än vad Gauff ens har vunna tennismatcher på arenan med kapacitet för 23 771 åskådare – men förväntningarna går inte att ta miste på.

På läktaren hade den unga spelarens pappa och tränare, Corey Gauff, svårt att ta in vad han upplevde.

– Det blev så högljutt där inne att jag fick ta en huvudvärkstablett. Jag fick nypa mig själv: ”Herregud, alla dessa människor är här för min dotter”, säger han och fortsätter:

– Hon peppade sig själv och de svarade henne. Det gav mig rysningar.

https://twitter.com/usopen/status/1566546478956351488?s=20&t=Y3yxzI9TrzfWaz655RLjUQ

Segern mot 33-åriga Shuai Zhang grundlades med ett frenetiskt springande där Gauff fick tillbaka bollen gång på gång efter att ha rusat från det ena hörnet till det andra.

Slutsiffrorna skrevs till 7–5, 7–5. Efter avancemanget till kvarten kunde arrangören med statistik backa upp påståendet att Coco Gauff är ”Queen of the Steal” i US Open 2022.

Siffror visar att Zhang Shuai var den klart mer offensiva av spelarna och gick till attack i 30 procent av bollarna mot Coco Gauffs 19 procent.

I en jämn match var det dock den sistnämnda som hade bäst utfall med framgång i 74 procent av sina offensiva räder och 47 procent vunna bollar i de omvända situationerna i pressat läge – så kallade stölder.

Med det toppar Coco Gauff ”tjuvligan” av de kvarvarande spelarna.

Fakta. Tjuvligan i US Open 1. Victoria Azarenka: 47,7 procent (utslagen) 2. Coco Gauff: 46, 1 procent (klar för kvartsfinal) 3. Iga Swiatek: 43,4 procent (klar för åttondelsfinal) 4. Jessica Pegula: 40,7 procent (klar för åttondelsfinal) 5. Ajla Tomljanovic: 40,3 procent (klar för kvartsfinal) Genomsnittet i US Open är 35 procent Visa mer

– Jag tror det handlar om att jag har mognat, svarar Gauff, enligt USA Today, när hon svarar generellt på vad hon utvecklat i sitt spel på senare tid.

– Jag inser alltid vikten av varje poäng. Även om jag förlorar ett set men kommer tillbaka från 1–4 och gör det svårt för motståndaren så gör det något med den andra spelaren mentalt. Jag gör bara mitt bästa för att slåss om varje poäng, men jag tror att jag gör det på ett smartare sätt nu.

Härnäst väntar fransyskan Caroline Garcia i kvartsfinal för Coco Gauff som i början av sommaren föll i finalen av Franska öppna mot polska världsettan Iga Swiatek och jagar sin första grand slam-titel.

Läs mer:

Kyrgios slog ut regerande mästaren i US Open

Michelle Obama hyllar Serena Williams