Succé i Wrexham – nu vill Hollywoodstjärnan ta över NHL-lag

Logga in

Logga in

Enligt Ottawa Sun förbereder Reynolds och fastighetsutvecklaren Remington group ett bud på hockeylaget Senators och arenan Canadian Tire Centre. Budet ska vara på mer än en miljard dollar, alltså drygt tio miljarder kronor. Det skulle vara rekorddyrt för en NHL-klubb.

Enligt tidningen finns det också en plan att bygga en helt ny arena centralt. Den nuvarande ligger två mil från den kanadensiska huvudstadens centrum.

Ottawa Senators ägare Eugene Melnyk avled förra året och lämnade över ansvaret till döttrarna Anna och Olivia. Nu letar klubben nya ägare. Deadline för inkomna bud är den 15 maj och Reynolds och Remington group ska vara offensiva i sina budförsök.

Anton Forsberg är målvakt i Ottawa Senators. Foto: USA Today

Kanadensaren Ryan Reynolds, som uppges vara god för närmare en miljard kronor, har bland annat spelat huvudrollen i superhjältefilmen ”Deadpool”.

Tillsammans med amerikanen Rob McElhenney, mest känd från tv-serien ”It's always sunny in Philadelphia”, tog de för tre år sedan över den walesiska fotbollsklubben Wrexham. Där har de gjort succé med tv-serien ”Welcome to Wrexham” på Disney+ och i lördags blev det också klart att laget går upp från femtedivisionen.

Laget har haft utsålt, närmare 10 000, på alla matcher och skådespelarduon har blivit mäkta populär. De har också fått ta emot utmärkelsen ”Freedom of Wrexham” av staden.

– Jag vet inte om jag kan fatta det. Folk frågade mig ”varför Wrexham?”, det här är varför vi valde Wrexham, sade Ryan Reynolds till CNN efter avancemanget.

Wrexham firar avancemanget. Foto: Oli Scarff

Ägarna har fått med sig flera stora sponsorer till Wrexham som Tiktok och Expedia och Reynolds spritföretag Aviation Gin, och det finns goda förutsättningar att klättra i ligasystemet.

Halvt på skämt, halvt på allvar försöker de locka pensionerade storstjärnan och walesaren Gareth Bale att göra en säsong med Wrexham, en klubb som bildades redan 1864.

Men kanadensare som han är riktar Ryan Reynolds alltså nu blickarna även mot hockeyn.

Ottawa Senators missade i år slutspelet med sex poängs marginal. I laget återfinns tre svenskar, målvakten Anton Forsberg och backarna Erik Brännström och Jacob Larsson. Den sistnämnde har mest spelat i farmarlaget Belleville.