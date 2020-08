Succétränaren om skriken: ”De flesta säger väl att jag är värst”

Det finns tränare som hörs mer än andra. Jens Gustafsson är en av dem.

– Usch, usch, usch och usch. De flesta säger väl att jag är värst. Men jag vet inte, alla är olika och vi har olika filosofier vad vi tror på, säger Gustafsson.

Beslutet att allsvenskan ska spelas med tomma läktare innebär att det i stort sett är knäpptyst förutom ropen ute på och bredvid plan.

Jens Gustafsson kom till IFK Norrköping 2016 från att ha varit assisterande tränare i AIK under Andreas Alm och tränare för Halmstads BK 2011–2014.

Han är väl medveten om att allt han säger nu hörs mycket tydligare än när det var supportrar på läktarna.

– Jag har nog inte ändrat någonting i hur jag agerar utifrån situationen som råder. Men det är rätt påtagligt att man hörs betydligt mer när det inte är någon publik.

Vilka uttryck han använder mest kan Gustafsson inte riktigt svara på.

– Men jag hoppas att jag uttrycker mig på ett påhejande vis, så har jag alltid varit. Jag mår bäst att jag är engagerad och jag tror att laget mår ganska bra av det också.

Gustafsson konstaterar att det är lättare att få ut ett budskap under coronakrisen med tanke på att ljudvolymen är lägre.

– Men sedan ska man inte övervärdera den typen av matchcoachning som sker när matchen är i gång. Jag tror att det ändå är väldigt lite som spelarna kan ta in under matchens gång.

Han ser ingen skillnad i intensitet i dag jämfört med en allsvenska med publik.

– Det fanns en viss oro tidigare hur spelarna skulle agera men jag ser inte att intensiteten har minskat. Det är klart att att jag saknar publiken för det är så vi vant oss att fotbollen ska vara och det är så att vi vill att den ska vara framöver också.

Trots att supportrarna inte får komma in på IFK Norrköpings hemmaarena känner Gustafsson fansens stöd.

– Man känner att stödet från respektive supportrar finns även om de inte är på arenan. Massmedia hjälper till att skapa ett intresse som medför ett engagemang som märks runt omkring allsvenskan. Jag tror att fotbollsfamiljen är ganska bra på att anpassa sig och göra det bästa av situationen.

När Folkhälsomyndigheten låter supportrarna komma tillbaka till arenorna igen är det ingen som vet.

– Det är klart vi vill ha tillbaka supportrarna, inte minst våra egna, så fort som möjligt men vi respekterar att läget är som det är. Vi ser ju också att supportrarna så sakta börjar komma tillbaka i andra länder.

För IFK Norrköping var det en fördel att allsvenskan inte startade 1 april utan först i början av juni.

– Det var helt avgörande för att vi skulle fungera som lag. Vi var inte ens halvfärdiga när allsvenskan skulle ha startat. Vi hade haft många sjukdomar och flera spelare skadade. Vi behövde träna oss i kapp, det föll väldigt väl ut för oss att vi fick den tiden.

IFK Norrköping toppar allsvenskan efter elva omgångar och att matcherna kommer tätt ser Gustafsson bara som en fördel.

– Förvisso spelar resultatet in hur man ser på det men jag tror att det är bra att vi lär oss att matcha tätt, jag vet att det finns en utveckling som är ganska så stor i att spela ofta. Förra året varade vårt Europaspel i totalt sex veckor och den energin och den utveckling som skede under den tiden var ganska så stor, det tror jag vi kommer se även under den här säsongen.