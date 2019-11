Sun Yang ifrågasatte kontrollanterna från svenska testföretaget

Det svenska dopningstestföretaget IDTM kom att stå i fokus när världsmästaren Sun Yang förhördes i Court of arbitration for sports (Cas) kring händelserna i sitt hem den 18 september i fjol. Tumult uppstod när kontrollanter från IDTM skulle utföra ett av många out-of-competition-test på simstjärnan och behållaren med det blodprov han lämnat krossades.

Internationella simförbundet, Fina, valde att inte stänga av Sun Yang efter händelsen. Beslutet överklagades till Cas av internationella antidopningsbyrån Wada, som menar att ett dopningsbrott är begånget. Enligt en artikel i brittiska Sunday Times ska Sun Yang ha fått en säkerhetsvakt att slå sönder behållaren med blodprovet med en hammare.

Sun Yang hävdade att bakgrunden till tumultet var att kontrollanterna inte kunde legitimera sig på rätt sätt.

– Min läkare sade till mig att de inte hade rätt identifikation, sade Sun Yang via tolk.

Under de öppna förhandlingarna, som gick att följa via Cas hemsida på nätet, framkom att Sun Yang testats 180 gånger och att IDTM utfört 60 av dessa kontroller. Phillipe Sands, en av tre Casdomare i målet, pressade simmaren i förhöret och undrade om han under något av de andra 59 tillfällena som han testats av IDTM ifrågasatt deras legitimationer. Han svarade först undvikande, men sade sedan att det här var enda gången.

IDTM grundades 1991 i Stockholm av Staffan Sahlström, som tidigare arbetat för Riksidrottsförbundet, och har under många år varit ett av de ledande testföretagen i världen. Man utför tester åt bland annat Wada, internationella idrottsförbund och nationella antidopningsorganisationer.

Den tidigare dopningsavstängde Sun Yang, som har elva VM-guld på långbana, hamnade i fokus när motståndarna demonstrerade mot honom i samband med ett av guldloppen vid VM i Sydkorea i somras. Han kom till förhöret i Montreux klädd i kostym och till synes på gott humör, men leendena blandades med ilska över att hans heder ifrågasätts.

Frågetecknen i hans vittnesmål uppstod inte bara kring kontrollanternas id-handlingar. Sun Yang fick frågan varför han över huvud taget tillät blodprovstagningen om han inte tyckte att kontrollanternas handlingar var okej. Han svarade på nytt undvikande och hävdade att kontrollanterna under processen hade börjat filma honom och att de inte hade rätt att göra det. Efter att Casdomarna försökte få honom att precisera sig sade han att han ifrågasatte hela processen och om kontrollanterna hade rätt att utföra testet den dagen i hans hemstad.

I centrum för berättelsen står också Sun Yangs läkare Ba Zhen, som enligt simmaren var den som sade åt honom att kontrollanterna inte hade rätt identifikation.

I ett första förhör kring händelsen hävdade Sun Yang att det var han som tog provbehållaren innan den förstördes, men ändrade sig senare till att det var läkaren som gjorde det. Det skulle kunna tolkas som ett sätt att han ville lägga skulden på någon annan.

Hur var det egentligen? undrade Casdomare Sands.

Sun Yang svarade att det varken var han eller läkaren. Det var kontrollanten. Något tydligt svar på hur den gick sönder lämnade han aldrig.

