Superhästen är som Karlsson på taket: ”Med propeller”

Liknelsen med Karlsson på taket gör att Peder Fredricson har svårt att sluta skratta.

– Den beskrivningen är ju exakt, säger han om sin VM-häst.

På onsdagen rider Peder Fredricson in på VM-banan i Herning tillsammans med All In när den första hoppningen avgörs.

I och med att Fredricson är en rutinerad man som vet att allt kan hända när hästar är inblandade är det egentligen först nu som han på riktigt andas ut. All In är i form, och på måndagen godkändes valacken i veterinärbesiktningen.

– Vi känner varandra såväl att jag ser på hans blick, hans päls, kroppen och hur han rör sig att han är redo, säger Peder Fredricson med en belåten min samtidigt som solen är på väg att tränga igenom molnen i VM-staden.

Därmed kommer den 16-årige valacken som har tagit fem mästerskapsmedaljer – ett OS-guld och två OS-silver samt ett EM-guld och ett EM-silver – att VM-debutera i Herning.

Något som det kanske inte var helt enkelt att tro när All In i början av året gick omkring och njöt av livet i hagen – en njutning som kostade ett stort antal kilo.

– All In är inte en häst som är i toppform tolv månader om året, med tanke på hans ålder får man försöka peaka det.

När Peder Fredricson tar plats All Ins rygg är det Lillebror som får se världen på Karlsson på takets rygg. Foto: United Archives GmbH/Alamy Stock Photo

Efter succén i förra sommarens OS tävlade All In sparsamt. Han är inte speciellt förtjust i att tävla inomhus, och när valacken inte gillar något lyssnar Peder Fredricson.

Så i stället för att fara Europa runt gick All In hemma i hagen på Grevlundagården på Österlen och hade det bra.

– I början av varje år går vi igenom vilka mål som vi har med samtliga hästar, och vilka av dem som kan vara aktuella för mästerskap. Jag brukar ha som regel att alla hästar i stallet – som har rätt ålder och rätt rutin för ett mästerskap – ska få en chans och en bra matchning för att visa att de är redo, berättar Peder Fredricson.

– Jag gör på det sättet eftersom jag i förväg inte vill sätta några begränsningar på någon av mina hästar utan det är upp till dem att visa att de är i form. Men också för att ägarna till mina hästar ska veta att deras häst också har chansen.

Med andra ord var inte All In en given VM-häst. Han konkurrerade om platsen med Christian K, Hansson och Catch Me Not.

– När man har satt målen räknar man sedan baklänges för att se när första galoppjobbet ska göras, när det är dags att börja tävla och så vidare för att de ska vara som bäst till mästerskapet, berättar Peder Fredricson.

Under tisdagen fick eder Fredricson och hans lagkompisar komma in på arenan under några minuter för att testa banan. Foto: Pi Frisk

På vårkanten var det enligt planen dags att börja bygga upp All In igen för att se om han hade ett mästerskap till i kroppen.

Konditionsmässigt var han snabbt tillbaka, däremot tog det lite tid att få ordning på hans kropp. Under månaderna i hagen hade han kort och gott blivit tjock.

Samtidigt som Peder Fredricson visste att det var nödvändigt att All In gick ner i vikt för att hästen skulle få tillbaka den explosivitet som krävs för att tävla på världsnivå, ville han att All In skulle fortsätta att njuta av livet. Om än i lite mer lagom dos.

Peder valde därför att låta det ta den tid som krävdes för att All In skulle komma tillbaka i tävlingsform.

När valacken i mitten av april tävlade i Frankrike – och då bara i två lägre klasser – var det hans första tävling på ett halvår.

Sammanlagt har de inför VM bara ställt upp i fem tävlingar, och sammanlagt bara hoppat tio klasser.

– Det var ungefär på samma sätt som jag matchade honom mot OS, berättar Peder Fredricson.

Det är klart att jag verkligen vill ha ett VM-guld, ja helst två.

Under vårmånaderna krympte de fyra VM-kandidaterna till två All In och Catch Me Not.

I den sista tävlingen före uttagningen visade All In att han hade samma tro på sig själv som Karlsson på taket har.

För i den sista tävlingen mot bästa tänkbara motstånd vann All In.

Därmed var VM-biljetten hans, och med sina 16 år är han en av de äldsta hopphästarna på plats i Herning.

Peder Fredricson och All In. Foto: Pi Frisk

När VM senaste avgjordes – för fyra år sedan – kom däremot inte All In till start. Den gången hade han varit småskadad månaderna före, och hann inte komma i form.

VM i Herning blir därmed både hans första och sista VM-start. Inte ens superhästar kan gå ett VM som 20-åringar.

Frågan är om All In också kan ge Peder Fredricsons hans första VM-guld.

– Det är klart att jag verkligen vill ha ett VM-guld, ja helst två, säger Peder Fredricson med ett leende.

– Men att få ett lagguld vore fantastiskt.

Fakta. Så avgörs VM-hoppningen I lagtävlingen ingår tre omgångar. I varje omgång får lagen räkna bort det sämsta av de fyra lagryttarnas resultat. Vilket ekipage som räknas bort får variera från omgång till omgång. De tio högst placerade lagen efter de två första omgångarna går vidare till den tredje och avgörande finalomgången. Lagtävlingen fungerar också som individuellt kval. De sammanlagt 25 bästa ekipagen individuellt efter de tre lagomgångarna går vidare till finalen. Ekipagen tar med sig resultaten till finalen. Finalen är uppdelad i två omgångar. Till den andra omgången går de sammanlagt de tolv bästa ekipagen vidare. Första omgången rids på onsdagen, den andra på torsdagen och på fredag avgörs lagtävlingen. Den individuella finalen avgörs på söndag. Visa mer

Fakta. Så följer du hoppningen i VM Onsdag 10 augusti Första omgången i lagtävlingen och första individuella kvalomgången: 10.50-17.00 SVT1 Torsdag 11 augusti Andra omgången i lagtävlingen och andra individuella kvalomgången: 12.55-19.00 SVTPlay (12.55-18.00 SVT1) Fredag 12 augusti Tredje och avgörande omgången i lagtävlingen och tredje och sista kvalomgången individuellt, medaljceremoni för lagtävlingen: 20.50-00.00 SVT1 Söndag 14 augusti Individuella finalen, medaljceremoni: 13.45-17.00 SVT1 Visa mer

