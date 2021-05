Superligan blev ett fiasko – därför blev alla så arga

Klockan två en aprilsöndag stod ett hundratal personer ovanför slänten bakom ena målet vid Kanalplan på Södermalm i Stockholm. Coronarestriktioner höll dem utanför arenan, men de sjöng för sitt lag hela matchen när Hammarby mötte Häcken i damallsvenskan. På en av supportrarnas medtagna flaggor stod det ”AEG out”, en liten protest mot Hammarbys amerikanska delägare.

En minut över två samma eftermiddag publicerade brittiska The Times en artikel som avslöjade att tolv klubbar i England, Italien och Spanien skulle bryta sig ur det gemensamma europeiska fotbollssystemet, och starta en egen liga.

Vid midnatt lanserades ”The Super League” officiellt. Två dygn senare hade projektet brutit samman.

Raset skedde på tisdagskvällen, när tusentals Chelseafans i protest mot sin egen klubb hade samlats utanför Stamford Bridge i London där deras lag skulle spela. De jublade när de fick nyheten att klubben var på väg att dra sig ur superligan.

Chelseasupportrar protesterade utanför arenan Stamford Bridge mot att klubben gått med i superligan. Foto: Matt Dunham/AP

Över hela Europa firade andra lags supportrar med dem. Rivaler slöt samman – för att försvara risken att åka ur en serie.

– Det här upplevdes som ett existentiellt hot mot det som vi känner till, säger Axel Asplund som är ordförande för Arsenals svenska supporterklubb.

Att Arsenal skulle vara med bara för att de var Arsenal och inte för vad de hade uppnått på planen, det går emot idrottens idé, säger han.

– Vi har accepterat mycket, men när de tog bort de sportsliga kriterierna ur ekvationen, då kände folk att nu måste man sätta ner foten, och det gjorde man med besked.

Protesterna har fortsatt, trots att superligan är lagd på is.

I London demonstrerade Arsenalfans för att få klubbens amerikanske ägare Stan Kroenke att sälja. I Manchester i söndags, två veckor efter att superligan avslöjades, intog supportrar planen två timmar innan Manchester United skulle möta Liverpool i Premier League. Matchen sköts upp på grund av United-anhängarnas protester mot de amerikaner som äger deras klubb, familjen Glazer.

Supportrarnas paradox är att det ända sedan den moderna fotbollen kom igång i slutet av 1800-talet är de som är själva orsaken till att sporten går att tjäna pengar på, samtidigt som kommersialiseringen tar fotbollen längre från de mest hängivna anhängarna.

Klubbar som har representerat sina lokalsamhällen i över ett sekel har blivit globala varumärken, investeringsobjekt för riskkapitalister och pr-verktyg för gulfstater.

”Det som står på spel är frågan om hur kapitalismen regleras”, konstaterar medieforskaren Cornell Sandvoss i en artikel.

”Lika skarpt som kontrasten mellan laissez-faire-kapitalism och socialdemokratiska välfärdsstater, innebär olika sätt att reglera fotbollen vitt skilda upplevelser av spelet för fans och åskådare”, skriver han.

I dag genererar de europeiska klubbtävlingarna Champions League och Europa League nästan 30 miljarder svenska kronor åt det europeiska fotbollsförbundet Uefa per år, det mesta i tv-intäkter.

Genom åren har de största klubbarna hotat förbundet med att bryta sig ur och starta en superliga, om de inte får en större del av den kakan.

– Den där skrämseltaktiken har varit nära att fungera vid några tidigare tillfällen. Så nu får man hoppas att Uefa tar detta (Super Leagues misslyckande) ad notam och inte går på de finterna längre. Men det återstår att se, säger Lars-Christer Olsson.

Under flera år har han slagits för en mer jämlik fördelning av fotbollens intäkter.

Uefa tjänar många miljarder på Champions League. De deltagande klubbarna gör också stora vinster – de största klubbarna vill dock ha ännu mer – och lag som inte kvalificerar sig hamnar på efterkälken ekonomiskt. Foto: Frank Hoermann/TT

Fram till att han pensionerade sig under den dramatiska veckan med superligan var Lars-Christer Olsson ordförande för European Leagues, sammanslutningen för de inhemska ligorna i Europa, och representerade dem i Uefas styrelse.

De olika ländernas serier har påverkats starkt av att Champions League, tävlingen där de bästa europeiska klubblagen möter varandra, har dragit in mer och mer pengar från tv-publiken.

När ett, två, tre eller fyra av lagen i en serie deltar i Europaspelet kan de tjäna hundratals miljoner kronor mer än resten av klubbarna i landet. Europalagen kan förstärka sig till nästa år, vilket ökar chansen att de kommer att få ännu mer Europapengar, och dra ifrån de andra allt mer.

Skillnaden blir större mellan lagen i ligorna, matcherna blir mer förutsägbara.

I praktiken har pengarnas påverkan gjort att färre och färre klubbars supportrar kunnat hoppas på att deras lag ska vinna en titel. Men formellt har ingen hittills lyckats rubba på systemet där alla har chansen att klättra genom divisionerna ända till toppen.

De sex engelska, tre spanska och tre italienska klubbarna i Super League försökte, och utgick i stället från en modell där de klubbar som ägde ligan skulle vara med år efter år.

De hade hoppats på att den globala tv-publiken skulle gilla det, men supportrarna på hemmaplan visade sig vara för starka, fortfarande.

Fansen fick också stöd från politiker och institutioner. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och Frankrikes president Emmanuel Macron tog till orda, och till och med den brittiske prinsen William uttalade sin oro.

På en enda kväll drog sig de sex engelska superklubbarnas ägare ur en efter en. Arsenal bad om ursäkt, likaså Liverpools amerikanske ägare. Real Madrid och Juventus, som varit drivande bakom superligan, tvingades lägga planerna på is.

Varför rörde en fotbollsliga upp så starka känslor?

Supportern Axel Asplund pekar på att människor bygger sina sociala liv kring fotbollen, och många ärver sitt supporterskap.

– Jag vet många i London vars familjer har varit Arsenalfans i generationer: farfar gick och såg Arsenal på 40-talet, pappa började gå på 70-talet, jag började gå på 90-talet och nu ska mina barn följa med. Det utgör ett socialt kitt på något sätt.

Forskaren Cornell Sandvoss skriver:

”Supportrars känslomässiga engagemang i klubbar bygger på att klubbarna känns sanna. Ingen bygger sin självkänsla på någonting som de uppfattar som oäkta.”

Det blir ingen superliga den här gången, de hundraåriga länkarna genom generationer kommer inte att brytas. Lars-Christer Olsson hoppas att superligans fiasko kan bli en milstolpe i en förändring av fotbollen.

– Förhoppningsvis kommer det att innebära att de (storklubbarna) förlorar på andra platser också.

Aleksander Čeferin (till vänster) jämförde sin tidigare nära vän, Juventus Andrea Agnelli, med en orm. Foto: Salvatore Di Nolfi/AP

Även Uefa intog en mycket hård linje mot Super League. Förbundet meddelade att de tolv klubbarna skulle uteslutas från sina nationella serier, spelarna skulle inte få representera sina landslag.

Uefaordföranden Aleksander Čeferin hade varit så nära vän med Juventusbossen Andrea Agnelli, en av arkitekterna bakom superligan, att han var gudfar till italienarens dotter. Nu sade Čeferin att han ”aldrig sett en person som ljugit så många gånger”.

– Vi visste inte att vi hade ormar som jobbade i vår närhet, men nu vet vi.

Uefaledningen trodde att de hade kommit överens med storklubbarna om ett nytt format för Champions League från 2024, som också klubbades igenom på förbundets styrelsemöte bara timmar efter Super Leagues lansering.

Modellen har beskrivits som en eftergift för de rika klubbarna. Men frågar man Lars-Christer Olsson är inte formatet det viktiga. För hur intäkterna ska fördelas togs inte upp. Det ska börja diskuteras nu, och beslutas i december.

Fördelningen från nu och fram till 2024 slogs däremot fast. I och med att de fem största ligorna får mindre, kan nu över fem procent av intäkterna från de internationella turneringarna fördelas till alla de klubbar som inte deltar i dem, i stället för dagens fyra procent.

– Om man räknar med att omsättningen kanske är tre miljarder euro eller någonting sådant så är det ju ganska mycket per procent, säger Lars-Christer Olsson.

Manchester United-supportrar protesterade i söndags mot klubbens ägare. Foto: Oli Scarff/AFP

Samtidigt fortsätter engelska supportrar att protestera mot sina ägare. Kring Manchester United var protesterna massiva redan när Glazers tog över klubben 2005, genom att belåna den för sex miljarder svenska kronor. Sedan dess har de tagit ut över tio miljarder ur klubben, samtidigt som laget rent sportsligt har tappat mark. Att klubben var med i superligan har gett missnöjet ny energi.

Demonstrationerna är på en betydligt högre nivå än den lilla flaggan mot underhållningsjätten AEG bland Hammarbyanhängarna i damallsvenskan. Men så är också Hammarby den enda svenska klubben med multinationella investerare.

Det är den för Sverige ovanliga situationen som har gjort att Zlatan Ibrahimovic har kunnat få en ägarandel i just Bajen.

I Sverige gäller 51-procentsregeln, som innebär att en klubb måste kontrolleras till över hälften av en medlemsförening. En liknande modell finns i Tyskland, och i superligafiaskots kölvatten säger Storbritanniens premiärminister Boris Johnson att regeringen ska utreda ett sådant förslag även där.

Att supportrarna fick en röst vore en dröm, säger supportern Axel Asplund, men han tror det är omöjligt. Det som fotbollsfans kan hoppas på med dagens system i England är att de får en så ”bra” miljardär som möjligt som ägare till sin klubb.

Just det tycktes Spotify-grundaren Daniel Ek ta fasta på, när han just under de häftigaste protesterna efter superligan berättade att han skulle vilja köpa Arsenal.

– Jag tror ingen potentiell ägare ger sig in i Arsenal bara för att man älskar fotboll. Så idealistiska tror jag inte de här superrika människorna är, säger Axel Asplund.

Fakta. De tolv Super League-klubbarna Från England: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United och Tottenham. Från Italien: Milan, Inter och Juventus. Från Spanien: Real Madrid, Barcelona och Atlético Madrid. Visa mer