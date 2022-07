Superrunda av svensk golfare i Scottish Open

77 slag, fem över par, på torsdagen. 64 slag, åtta under par, på fredagen. Johanna Gustavssons spel i Scottish Open på golfbanan Dundonald Links, knappt sex mil utanför Glasgow, var som natt och dag under den första och den andra rundan.

Dagens resultat var 29-åringen från Örebros bästa på tävling i karriären.

”Det var bättre, lite skillnad från i går kan man säga. Jag visste att jag behövde gå lågt i dag, men tog bara ett slag i taget och försökte slappna av. Jag puttade bra och satte några långa puttar. Satte eaglen på tolvan från 70 meter, det var kul. Jag hade nästan räknat bort mig själv, men nu är det bara att ladda om och köra på i samma spår i morgon”, säger Johanna Gustavsson i ett uttalande från Svenska golfförbundet.

Gustavsson är just nu näst bästa svenska på tre under par totalt och en delad 38:e-plats och klarar kvalgränsen för helgens spel som ser ut att dras på par.

Madelene Sagström är bästa svenska just nu på delad 19:e-plats, totalt fem under par efter en –3-rond under fredagen.

Lydia Ko, Nya Zeeland, leder tävlingen på 14 under par efter att ha gått sju under par två dagar i rad.

Andra rundan pågår.