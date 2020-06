Supertalangen om rekordsumman: ”Skönt att betala tillbaka”

Jack Lahne slog igenom med buller och bång i allsvenskan med Brommapojkarna 2018.

Det fick Amiens att värva honom i början av 2019 för 20 miljoner uppgav sajten FotbollDirekt.

– Det var skönt att kunna ge tillbaka lite till BP. För klubben har betytt så mycket för mig. Jag började där när jag var fyra år och gick hela vägen upp till a-laget, säger han.

Supertalangen hann knappt säljas innan han blev utlånad till AIK och spelade nio matcher förra säsongen innan han återvände till Frankrike.

30 november 2019 spelade han sin första match i Ligue 1. Bortamötet med Montpellier lär han aldrig glömma. Lahne hoppade in i slutskedet och gjorde mål efter fem minuter.

– Det var en match som var speciell för mig. Min lillebrors bästa kompis hade nyligen gått bort i en bilolycka. Det var viktigt för mig att jag gjorde målet för honom. Den matchen kommer alltid att finnas kvar för mig, säger han.

Han fortsatte att träna med a-laget i Amiens, men fick ingen speltid.

Nu befinner han sig i Örebro SK sedan februari. Tanken med utlåningen är att han ska få spela matcher, men hittills har det bara blivit 74 minuter i Svenska cupen mot Elfsborg.

Enligt Nerikes Allehanda blir han kvar till 31 juli. Själv kan han inte ge några klara besked om sin framtid.

– Jag har folk runt mig som ska hjälpa mig så att jag kan fokusera på fotbollen. Jag tar det dag för dag så får vi se vad som händer, säger han.

Ligan i Frankrike avslutades med tio omgångar kvar. Amiens var ett av lagen som låg under nedflyttningsstrecket när ligaspelet upphörde. Just nu pågår en rättprocess där Amiens och Toulouse, som också flyttades ner, har föreslagit att ligan ska utökas till nästa säsong och att de ska behålla sina platser i Ligue 1.

Coronapandemin slår hårt mot de flesta, fotbollstalanger som behöver speltid är inga undantag.

– Världen är inte bara fotboll längre. Det här med coronapandemin är mycket större än det, säger Lahne när vi träffas på en träning veckan innan den allsvenska premiären.

Jack Lahne fick 74 minuter på planen när Örebro mötte Elfsborg i Svenska cupen 8 mars. Det är hans hittills enda match i ÖSK-tröjan. Foto: Jörgen Jarnberger/Bildbyrån

Många blev överraskade att stockholmaren hamnade i Örebro och inte i exempelvis AIK igen.

– Jag tycker att gjorde ett bra beslut. Örebro är en familjär klubb. Man känner det från styrelse och hur Nordin Gerzic (lagkaptenen) och andra spelare är mot varandra. Jag har kommit till en klubb som bryr sig om alla, säger han.

I den allsvenska premiären har det slumpat sig så att Lahnes nya klubb möter hans gamla.

– Klart det blir en speciell match att spela mot AIK om jag nu blir uttagen. Men AIK är ett tufft lag. Men hellre att vi möter dem nu än senare på säsongen. Vi får börja med det svåraste och sedan jobba oss uppåt, säger Lahne med ett leende.

Den BP-fostrade supertalangen blev Stockholmsklubbens bästa affär hittills.

Han beskrivs som snabb, teknisk med ett bra och snabbt avslut.

– Jag springer för laget och kommer alltid att finnas där när laget behöver mig. Jag viker aldrig ner mig, säger han.

Var kommer snabbheten ifrån?

– Som jag hört var min biologiska mamma väldigt atletisk. Både jag och min lillebror har fått mycket därifrån. Sedan har jag fått mycket av min snabbhet från andra idrotter som jag höll på med.

Friidrott, basket, ishockey och innebandy – Jack har provat på det mesta.

– Det har hjälpt mig mycket. Jag ser fotbollen på ett annat sätt. Jag löper som en friidrottare och rör mig kanske atletiskt. Snabbheten speciellt från friidrotten och snabbheten i spelet från innebandyn och hockeyn har hjälp mig, säger han.

Han tillägger:

– Men fotbollen har alltid varit nummer ett.

Nu ser han fram emot att dra i gång säsongen med ÖSK.

– Den här tiden har gett mig tid att komma in i laget. När jag spelade i AIK kom jag in mitt under säsongen. Jag kom in i spelet med dem lite sent. Nu har jag byggt upp en relation med många spelare i Örebro som känner mig, säger han.

Hur länge han blir kvar i ÖSK återstår att se. Det talas om den 31 juli.

– Det är väl det jag utgår ifrån nu. Men sedan kan det bli förändringar och det är ju inte bara upp till oss. Det finns ju en klubb som äger honom, säger Axel Kjäll, manager i Örebro SK.

Örebro ser potentialen i anfallaren.

– Han har väldigt bra förutsättningar för att bli en riktigt bra anfallare. Sedan behöver han göra smarta val utifrån var han står i karriären. Att han omger sig av bra personer och också själv lägger ner ett bra jobb spelar naturligtvis också en viktig roll.

Gör han det?

– Under sin tid här har han gjort det, men det tar ett tag innan han kommer in i det sätt som vi spelar. Det har varit en tuff period nu med corona för alla och det är svårt att göra en bedömning när vi bara spelat en match och bara tränat.

