Svårare väg mot ett nytt guld för Fredricson

– Bygger banbyggaren tufft kommer saker att hända.

Peder Fredricson och hans häst All In har skämt bort publiken med felfria rundor, men ibland river även en superhäst som All In.

Något som hände i Rotterdam på torsdagen.

Efter onsdagens inledande EM-omgång var Peder Fredricson i ledningen individuellt, men torsdagens rivning innebar att Peder trillade ner på åttonde plats.

– Det här var inte riktigt vad jag hade hoppats på. Det var ingen katastrof men inte bra nog, säger Peder Fredricson när han en halvtimme efter ritten står i ett soligt Rotterdam och försöker sammanfatta den andra omgången.

– Han (All In) hoppade kanske inte riktigt med den marginalen som han kan och brukar göra. Varför det var så kan jag inte riktigt svara på.

I den individuella tävlingen återstår tre omgångar. Resultaten i fredagens avgörande lagomgång räknas också individuellt.

De 25 bästa efter de tre inledande omgångarna går sedan vidare till söndagens EM-final – som i sin tur är uppdelad i två omgångar.

I ledningen efter de två första omgångarna är britten Ben Maher med 0,62 fel. Tvåa är världsettan från Schweiz Steve Guerdat med 1,31 fel.

Åttondeplacerade Peder Fredricson har fyra fel, vilket är exakt vad man får för en rivning.

Näst bästa svenska ryttare är 17:e placerade Malin Baryard Johnsson som har 7,25 fel.

Efter den mindre lyckade torsdagen samlades de svenska ryttarna i stallet för att prata igenom vad som hade hänt, och hur de skulle gå vidare.

Sedan väntade en gemensam middag som uppladdning inför fortsättning.