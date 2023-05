Svensk bojkott av VM: ”Mycket känns korrupt”

Logga in

Tidigare i veckan gick det svenska bowlingförbundet ut med beskedet att man kommer att bojkotta höstens VM i Kuwait.

Beslutet togs på ett extrainsatt styrelsemöte och backas upp av landslaget. Orsaken är främst att mycket kring höstens mästerskap är ovisst och därför vill man visa sitt missnöje mot det internationella förbundet.

– Det har varit problem med internationella bowlingförbundets mästerskap under flera års tid. Vi och många andra länder har varit upprörda under och efter tävlingarna, framför allt över hur det sköts. Sedan har vi en ordförande som många är missnöjda med. Shejk Talal avgick förra året för att sex månader senare ge tillbaka positionen till sig själv. Nu har han bestämt att VM ska hållas i hans egen hall hemma i Kuwait, berättar Jenny Wegner, en av Sveriges främsta bowlare under de senaste åren.

Det är med kluvna känslor som hon ser på Sveriges beslut.

– Man vill alltid spela stora mästerskap som VM. Det är det som man lägger upp hela året kring och i år är det vårt enda stora mästerskap. Det är jättetråkigt, men jag tycker ändå att vi gör helt rätt.

Hittills är det bara Sverige som tagit beslutet att nobba VM, men Jenny Wegner hoppas att fler följer efter och sätter press på förbundet.

– Jag upplever att det är många förbund som varit arga efter de senaste mästerskapen och det är ingen utveckling som är bra för bowlingen. Vi hoppas att fler tar efter oss och visar vad man tycker om IBF och hur de styr.

Enligt Jenny Wegner är missnöjet med det internationella förbundet utbrett.

Det som irriterar och väcker mest känslor är ständiga förändringar och oklarheter kring hur mästerskapen ska avgöras – vilka format och distanser som det ska tävlas i. Hittills vet Jenny Wegner egentligen bara vilka dagar som gäller för höstens VM.

– Det har varit dåliga upplägg för oss bowlare. Jag känner inte att det bli ett rättvist spel utan det är mer slumpen som har avgjort vem som vinner. IBF har gjort tabbe efter tabbe under flera års tid.

Under senaste VM i Dubai 2021 gjorde Sverige ett av sina bästa VM någonsin med sju medaljer, varav två guld.

I stället för att försvara medaljerna stannar Sverige hemma. Jenny Wegner hoppas att agerandet ska få ett genomslag som gynnar sportens framtid.

Som steg ett vill hon rensa upp i internationella förbundet.

– Det måste bestå av personer som brinner för bowling och jobbar mot samma mål för att se till att det blir en bättre sport för spelarna. Därefter måste man sätta vilka format som gäller och se till att de driver sporten framåt och samtidigt är rättvist mot bowlarna.