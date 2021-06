Svensk seger kan stoppa fansen: ”Olustigt”

Sverige har gruppsegern i egna händer. Seger mot Polen på onsdag, förstaplatsen är cementerad och en åttondelsfinal i Glasgow är säkrad.

Men för supportrar som vill se åttondelsfinalen i Skottland på plats finns det en stor nackdel.

I nuläget krävs det karantän i tio dagar samt covid-test dag två och åtta vid inresa till Skottland från Sverige. Något som förhindrar ett intåg av svenska supportrar.

– Vi har hamnat i en situation som är extremt olustig. Vi tror någonstans att vi vinner mot Polen, vi går in för att vinna varje match. Vi håller stadig kontakt med UD (utrikesdepartementet), men så som läget ser ut just nu så kommer vi inte in i Skottland utan karantän, säger Andreas Richt, grundare av Gula väggen, och på plats i S:t Petersburg för Sveriges gruppspelsmatcher.

Richt är säker på sin sak.

– Vi kommer att vinna mot Polen. Ur ett supporterperspektiv är det kanske bättre att komma till Köpenhamn. Men hur kan du någonsin inte vilja att Sverige inte vinner? Det är så dumt, säger han.

När TT frågade ett flertal supportrar inför Sverige–Slovakien om var de vill att Sveriges åttondelsfinal ska spelas svarade majoriteten Köpenhamn. Det hade varit smidigt för många men det skulle också innebära att Sverige måste sluta tvåa i gruppen.

Därav dilemmat. Skulle Sverige sluta trea blir det antingen Sevilla eller Budapest.

– Det är klart att de flesta tycker att Köpenhamn vore fantastiskt i en åttondel ur ett supporterperspektiv. Då är det optimalt, men det strider mot allt jag står för eftersom det innebär att jag tycker att Sverige inte ska vinna på onsdag, säger Richt och fortsätter:

– Det kommer jag aldrig stå bakom. Glasgow är etta, tvåa och trea på min lista. Men frågar du den svenska supporterskaran tror jag att många tycker att det vore jäkligt bra med Köpenhamn men samtidigt tror jag inte att någon vill att vi ska förlora mot Polen.

Svenska fotbollförbundet har även de en ständig dialog med UD och förbereder för samtliga alternativ.

– Publikt sett är Glasgow ingen framgång men däremot spelmässigt. Men jag tror att många supportrar hade sett Köpenhamn som ett alternativ. Där har vi 3 000 biljetter att sälja utifrån vår kvot och sen släpps det säkert biljetter via Uefa. Hamnar vi i Köpenhamn tror vi på många svenskar på arenan och ute på stan, säger SvFF:s säkerhetschef Martin Fredman.

Glasgow är helt kört för supportrar?

– Så som det ser ut i nuläget. UD ser inga ändringar i restriktioner som skulle kunna ligga inom en rimlig tidsram. Det är tio dagar självkarantän och två tester. Det utesluter för publik att resa in, säger han.

Blir det Glasgow verkar det som att Sverige får förlita sig på den tidigare Celticspelaren, Mikael Lustig.

– Fans kommer vi säkert ha. Det finns nog många i Storbritannien som kan ta sig dit. Jag har många vänner i Glasgow som får lösa det, säger högerbacken.

