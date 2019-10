Svenska gångarnas värmevapen: ”Iskorven”

Världsettan Perseus Karlström har medalj i sikte när han strax före midnatt ställer sig på startlinjen för 20 kilometer gång.

Även om det inte handlar om lika lång tävlingstid som för maratonlöpare och de som gått fem mil räknar han med en prövning utöver det vanliga med en temperatur runt 30 grader och en luftfuktighet som förväntas stiga från 70 till 90 procent under loppet

En nylonstrumpa fylld med krossad is, som går under namnet ”iskorven”, ska ge honom svalka. Det är ett hemmabygge som han experimenterade fram tillsammans med en expert på avkylning under ett träningsläger i Australien.

– Vi hade extremt varmt i två veckor med 38 grader. Vi var tvungna att ha olika avkylningsstrategier för att kunna träna och då testade vi en massa olika saker, säger Karlström.

Brodern Anatole Ibanez, som övertygade med en tolfteplats i 50-kilometersloppet, använde iskorven och intygade att den fungerar utmärkt.

Karlström konstaterar att ”korven” ger bättre effekt än till exempel en handduk, som en del av hans konkurrenter lär använda. Den ”tyska” lösningen med en isfylld popcorhink på skallen beskriver han som innovativ men ful och avfärdar den mest av estetiska skäl.

– Vi har en tygpåse med is som vi nålat fast i kepsen. Den skulle jag säga är bättre, säger han och poängterar att iskepsen är ett gammalt beprövat trick bland gångare.

Världscupledaren Perseus Karlström siktar på VM-medalj i Doha. Foto: Vegard Wivestad Grött/Bildbyrån

29-årige Karlström från Eskilstuna har stora förhoppningar inför loppet med tanke på hur säsongen varit. Han leder världscupen och har som sämst varit fyra i det enda loppet han inte vunnit. En stor förklaring till att det här är hans bästa säsong i karriären är tränarbytet i november, då han började samarbeta med australiern Brent Wallance. Träningen med tredubblade intervaller och tempopass har blivit bättre balanserad och gett honom större jämnhet.

Karlström har dock haft stora förhoppningar tidigare inför mästerskap, men misslyckats. Han bröt OS-tävlingen i Rio och har sviten 38–brutit–37 i de tre senaste VM-tävlingarna. Två EM-starter har gett plats 17 och 20.

Har du lagt för stor press på dig genom att tala om medalj?

– Nej, det tycker jag inte, men i OS var jag sjuk, VM 2017 var jag övertränad och vid EM förra året hade jag ryggskott två veckor före start. Jag har haft rimliga målsättningar. Sedan har jag lärt mig mycket av de senaste mästerskapen, säger Karlström, som har ett personligt rekord på 1.18,07, som han satte i Spanien i juni i år.

Det lär gå långsammare när VM-gångarna natten till lördag ska knalla runt strandpromenaden i Doha.

Sätten att kyla sig har varit många under VM:s gångtävlingar. Tyskland, här Nathaniel Seiler, har satsat på höga hattar fyllda med is. Foto: Nariman El-Mofty/AP

Han är medveten om att VM-loppet bjuder på tuffaste omständigheter och konkurrens, framför allt från asiatiska gångare, som redan tagit fem av sex medaljer på damsidan. Det har inte gått så bra för européerna än.

– Jag tänker ändra på det, säger Karlström, som också ser VM-loppet som en god förberedelse inför Tokyo nästa sommar.

Där kommer det att vara samma förhållanden, om inte ännu värre. Räkna med iskorven även i OS.

