Svenska maratonrekordet slogs i omdebatterade skor

New York Times har använt data från den populära motionsappen Strava, där användare registrerar sina prestationer, för att analysera 577.000 maratonlopp och 496.000 halvmaraton i ett flertal länder mellan april 2014 och december 2019.

Tidningen skriver att deras analys visar att en löpare som använder Nikes senaste modeller av karbonskor har en betydande fördel jämfört med en löpare med likvärdig kapacitet i genomsnittliga skor.

Skillnaden går inte att förklara med att snabbare löpare väljer skorna, att löpare använder dem i enklare lopp eller när de har fler träningsmil i benen, skriver tidningen.

Allt fler löpare, både elitidrottare och motionärer, har börjat använda karbonmodellerna Zoom Vaporfly 4% och ZoomX Vaporfly Next% på senare tid. Enligt tidningens data sprangs 41 procent av maratonloppen under tre timmar i modellerna under de sista månaderna av 2019.

Sedan skorna introducerades 2017 har diskussionen också pågått om de bör vara tillåtna. Enligt internationella friidrottsförbundets regler får skor ”inte konstrueras så att de ger idrottare orättvis hjälp eller fördel”.

Förbundet har nu tillsatt en teknisk kommitté som ska utreda skorna och komma med rekommendationer om hur man ska agera.

David Nilsson valde den senaste karbonskon när han slog det svenska rekordet från 1983 med sin tid 2.10.09 i Valencias maraton den 1 december.

– Jag har jättesvårt att säga hur mycket det gjorde, jag är övertygad om att jag hade slagit svenskt rekord ändå, men jag tror också att jag tog rätt beslut som valde en ny modell, säger han.

Han trodde inte att effekten skulle bli så stor som undersökningarna säger, men i jakten på en OS-plats till Tokyo i sommar spelar varje sekund roll.

– Jag har fortfarande inte fått klartecken av SOK (Sveriges olympiska kommitté). Om skillnaden att använda de här skorna var till exempel att springa 2.10.09 i stället för 2.10.29 så tog jag rätt beslut, för OS är viktigare än det mesta. Jag vet inte, men jag tror att skon kan ha gjort ungefär 20 sekunder, säger han.

Tanken med skon är att karbonplattan ska absorbera energi, och skumsulan ge bättre löpekonomi.

David Nilsson har tidigare sprungit snabbt även i skor som är anpassade för 10.000 meter, men också tröttnat lite för mycket på slutet, säger han. Nu har han kunnat spara benen för en stark avslutning.

– Skon känns studsigare, och man har en känsla av att foten får mer stabilitet, vilket är ett plus på längre sträckor som maraton. I tidigare modeller som är inriktade på tävling så har foten fått göra det mesta jobbet själv, men nu blir den delvis avlastad av en platta under foten som hjälper framåtrörelsen, säger han.

Den tekniska utvecklingen har skett snabbt på senare år.

David Nilsson har varit sponsrad av ett annat skomärke, Reebok, fram till nu, men bryter kontraktet trots att han varit nöjd med skorna, eftersom företaget inte har tagit fram någon maratonsko för tävling. Men han har tränat med samma skumplast i sulorna som karbonmodellerna har, vilket han tror har förhindrat skador.

– Det verkar som att löpare generellt har steppat upp träningen lite, för de behöver inte springa i den gamla typen av skor som slet mer på kroppen.