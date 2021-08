Svenska medaljmålet överträffat: ”Roligare med guld än silver”

Fakta. De svenska medaljerna i Tokyo

Hopplandslagets OS-guld var Sveriges nionde medalj i Tokyo.

Minns du alla?



Guld

● Daniel Ståhl, friidrott – diskus.

Världsettan och världsmästaren hade all press på sig – men klarade trycket och vann diskusguldet med över en meters marginal. Det var Sveriges första OS-guld i friidrott sedan Stefan Holms, Carolina Klüfts och Christian Olssons trippel i Aten 2004.

● Armand Duplantis, friidrott – stavhopp.

Han var en av OS största favoriter och han höll för trycket. Duplantis hoppade hem sitt första OS-guld med 6,02. Han var sedan nära att klara världsrekordhöjden 6,19.

● Hopplandslaget - lagtävling

Rysaren avgjordes i en högklassig omhoppning mot USA. Henrik von Eckermann och Malin Baryard gav Peder Fredricson ett guldläge. Och det utnyttjade han på bästa sätt. På All Inn säkrade Fredricsons Sveriges första OS-guld i lag sedan 1924.

Silver

● Anton Dahlberg och Fredrik Bergström, segling – 470

Dahlberg och Bergström tog sista chansen – 470 blir en mixedklass i Paris 2024 – och ordnade en OS-medalj. Det blev silver för de svenska världsmästarna efter ett hårt medaljrace.

● Simon Pettersson, friidrott – diskus.

Ståhls träningskompis blev nedpetad från bronsplatsen, då svarande han med ett silverkast och såg till att det blev dubbelt svenskt i topp i diskusfinalen. Om Ståhls guld var väntat, var Petterssons andraplats desto mer överraskande.

● Sarah Sjöström, simning – 50 meter fritt.

Det hade bara gått ett halvår sedan hennes armbågsfraktur. Men i sitt sista lopp i Tokyo slog simstjärnan till med ett silver. Sjöström kallade det själv ”en av mina största prestationer” – och då har hon ändå vunnit en del i sin karriär.

● Josefin Olsson, segling – laser radial.

Josefin Olsson var med redan i London 2012 och var medaljkandidat i Rio de Janeiro 2016. Nu kom till slut OS-medaljen, efter ett medaljrace som svenskan vann övertygande och därmed klättrade från brons till silver.

● Peder Fredricson, ridsport – hoppning

Fredricson och All In försvarade silvret från Rio 2016. Ändå fanns det lite besvikelse i det svenska laget. Även Henrik von Eckermann och Malin Baryard var felfria in till omhoppning, men de fick nöjda sig med fjärde respektive femte plats.

● Damlandslaget i fotboll

Sverige hade chans att ta första globala guldet på damsidan. I stället blev det silver för andra OS-turneringen i rad efter straffläggning mot Australien. Lagkaptenen Caroline Seger hade chans att avgöra, men sköt över.



Källa: TT.