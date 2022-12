Svenska olympier lever under existensminimum: ”Blir en broms”

Redan i oktober presenterade Sveriges olympiska kommitté (SOK) nyheten att Sverige har mindre pengar att fördela till elitidrott, i relation till jämförbara länder i Norden och Europa.

Flera länder fördelar statliga pengar till OS-idrottare och potentiella OS-idrottare, medan SOK:s stödpengar enbart kommer från sponsorer.

På onsdagens släpptes en undersökning som ytterligare grottar ner sig i svenska olympiers socioekonomi.

Den visar att nära hälften, 44 procent, av de individuella idrottare som 2019–2021 tillhörde SOK:s stöd- och stipendieprogram ”Topp och Talang” lever under existensminimum om de inte skulle få stipendiet. 16 procent lever under existensminimum även efter tilldelade stödpengar.

Den svenska truppen under invigningen av vinter-OS i Peking tidigare i år. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

– De senare åren har vi fått allt fler signaler på att ekonomin är ett hinder när idrottare ska göra valet att satsa vidare eller inte, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo på en pressträff.

– Det är en otroligt angelägen fråga för våra olympier och i ett lite större perspektiv handlar det om att vi ska kunna hålla, och förhoppningsvis utveckla, den internationella konkurrenskraften.

Existensminimum definieras i rapporten utifrån Kronofogdens så kallade förbehållsbelopp. En idrottare definieras som levande under existensminimum om nettoinkomsten per månad är mindre än personens boendekostnad plus det så kallade normalbeloppet (5 002 kronor 2020), skriver SOK i sin rapport.

OS-seglaren Anton Dahlberg är projektanställd på SOK och står bakom undersökningen. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

OS-seglaren Anton Dahlberg, silvermedaljör i Tokyo i fjol, har gjort undersökningen ihop med forskaren och statistikern Anton Kalén.

Slutsatserna bygger på intervjuer med 20 individuella idrottare i ”Topp och Talang”, plus beslutsunderlaget för alla som deltagit i stödprogrammet.

I snitt under de undersökta åren har 150 idrottare ingått i programmet. Sex av tio har fått ett behovsanpassat stipendium, som har en inkomstspärr, om 75 000–150 000 kronor om året.

Få idrottare skulle själva säga att de lever under existensminimum, säger OS-silvermedaljören Anton Dahlberg:

– Men nära och kära blir generellt väldigt viktiga.

– En lösning kan vara att man måste jobba en termin för att lösa ekonomin, och då får man träna på morgonen eller kvällen. Det stressar och skapar press, om ens internationella konkurrenter inte har den begränsningen.

SOK vill nu skapa högre stipendienivåer genom en omfördelning av resurser, säger Peter Reinebo. En knivigare fråga är att skapa trygghet för alla skeden i livet, i form av socialförsäkrings- och pensionssystem.

– Det är något vi måste försöka hitta lösningar på ihop med statsmakterna, säger Reinebo.

Han fortsätter:

– Socialförsäkringsfrågan innebär ingen sjukförsäkring, ingen föräldraförsäkring, inget lån till bostad.

– Stipendier bygger inget för framtiden. Men just nu tittar man på det här i en statlig utredning om kulturarbetare. Det är kanske något som vi skulle kunna hänga på.