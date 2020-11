Svenska slalomåkarna får lämna karantänen i Finland

Det blir ingen världscuppremiär för Anna Swenn-Larsson, Emelie Wikström och övriga svenska slalomåkare i helgen.

I onsdags testades tränaren Christian Thoma positivt för covid-19 vid ankomsten till finländska Levi och i torsdags sattes hela den svenska truppen, trots negativa test, i karantän efter ett beslut från finska myndigheter.

Ett tag såg det ut som om åkarna skulle bli fast i en vecka i Levi. Men under fredagen jobbade den svenska landslagsledningen med att försöka flytta karantänen till Sverige. Tränaren Per Jonsson testades visserligen positivt under dagen, men samtliga åkare var fortsatt negativa.

– Vi tror att det finns en poäng med att komma ifrån tävlingsorten av rent mentala skäl, sade alpinchefen Tommy Eliasson Winter till DN på fredagsförmiddagen – och på eftermiddagen fick han grönt ljus.

I alla fall från finska hälsomyndigheten och tävlingsorganisationen.

Hela truppen, även tränarna som har testats positivt, får tillåtelse att lämna Finland på lördagsförmiddagen.

Nu väntar man bara på besked från svenska myndigheter, specifikt från smittskyddet i Region Norrbotten – som enligt Eliasson Winter inte gått att nå.

– De är de som måste godkänna det här, som jag förstår det, eftersom det är där vi reser in och eftersom de var involverade i det här beslutet (ihop med finska myndigheter) från början.

Vad händer utan deras klartecken?

– Då tror jag inte att vi får lämna.

För att få tillstånd att lämna Finland behövde landslaget presentera ett upplägg kring transporter och fortsatt karantän på hemmaplan. Laget kommer att resa till Norrbotten för att bo enskilt, och samtidigt fortsätta med tester.

– En karantän på hemmaplan är avgörande för allas välmående och för att orka ta sig vidare, även om det inte blir ”hemma, hemma”, säger Eliasson Winter vars åkare – av naturliga skäl – är uppgivna.

Bara tio slalomtävlingar står på programmet för damerna i vinter. Nu missar VM-tvåan Anna Swenn-Larsson och resten av laget dubbla chanser i helgen.

– Det är en femtedel av vår slalomsäsong som bara rycks ifrån en, säger Swenn-Larsson till TT.

Med karantänen försvinner rankningspoäng, cuppoäng, eventuella prispengar och viktig träningstid.

– Just nu känner jag mig bara tom. Under isen. Under marken.

