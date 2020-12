Svenska Spel: ”Extremt avvikande oddsrörelser”

Björklöven var favorit i mötet med Mora. Inför matchen var oddset på hemmaseger i snitt 1,25 hos spelbolagen. När Umeålaget tog ledningen med 3–0 sjönk det till 1,01.

Så långt var allt normalt i måndagens match i hockeyallsvenskan.

Men när Mora reducerade till 1–3 började plötsligt oddsen på livespelet röra sig på ett märkligt sätt hos flera spelbolag. Björklöven kollapsade och Mora vände till seger med 8–4.

– Oddset vid 3–1-målet steg i genomsnitt till 1,80, när det egentligen borde ha legat runt 1,03 och sedan bara fortsatte det uppåt. Liksom många andra spelbolag såg vi att det här avvek extremt mycket från sannolikheten och att det var något som inte stod rätt till, säger Dan Korhonen.

Det var anledningen till att Svenska Spel beslutade sig för att stoppa spelet på matchen och hålla inne vinsterna. Samtidigt slog spelbolaget larm till Svenska ishockeyförbundet och till polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet. Ärendet har också rapporterats till GLMS (Global Lottery Monitoring System), en organisation som övervakar den internationella spelmarknaden.

Under tisdagen undersökte Svenska Spel i detalj hur det spelats på matchen för att försöka upptäcka eventuella misstänkta spel. Först i ett senare läge kan det bli tal om en polisanmälan.

– Vi är inte ute efter att misstänkliggöra några spelare eller någon förening, utan för att säkerställa våra spelobjekt, säger Korhonen.

När det gäller fotboll är det vanligt att Svenska Spel ser avvikande spelmönster och stoppar spelet. I fjol rapporterades rekordmånga matcher, 47 stycken, till Svenska fotbollförbundet, däribland 13 stycken i en och samma serie under vårsäsongen, division 2 södra Svealand.

När det gäller andra sporter är det mindre vanligt att matcher stoppas.

– I ishockey sker det extremt sällan. Under de tolv år jag jobbat med spelövervakning kan jag bara påminna mig ett annat hockeyärende, då vi fick information om att ett lag skulle förlora, säger Korhonen, som påpekar att avvikelserna kan ha naturliga orsaker, men att de i det aktuella fallet var extrema.

Svenska ishockeyförbundet ser allvarligt på det inträffade och har startat en utredning genom sin säkerhetsavdelning.

– Utifrån de signaler som vi fått så har vi påbörjat en utredning via vår säkerhetsfunktion. Där är vi just nu, vi kommer att utreda vidare. Vi måste få in mer information, det är därför vi drar i gång, säger tävlingschefen Olof Östblom till TV4.