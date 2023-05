Svenska stjärnan imponerade – vidare i Franska öppna

Logga in

Rebecca Peterson är det stora svenskhoppet på damsidan i Franska mästerskapen. Under tisdagen klev hon in i turneringen och mötte då franska Fiona Ferro, som tog sig till huvudturneringen via kval.

Den svenska tennisstjärnan, som är rankad 87:a i världen, imponerade redan från start och vann enkelt i två raka set (6–2, 6–0).

– Jag började lite nervöst, det var ett tag sedan jag spelade på en större bana med mycket publik men jag tycker att jag tog mig ur det ganska fort. Hon (Ferro) är en spelare som har varit på mycket högre nivåer än vad hennes rankning (465:a) i dag visar. Vi visste att det var en match som vilken som helst där jag behövde spela bra, säger Rebecca Peterson.

I nästa omgång ställs Peterson mot kinesiskan Wang Xinyu, rankad 80:a i världen, som i den första omgången slog ut tjeckiskan Marie Bouzkova, rankad 33:a i världen.

– Jag har mött henne en gång tidigare men det var några år sedan. Men jag har ganska bra koll på henne, kommer att bli ytterligare en tuff match, precis som alla matcher här.

Förra året var Peterson tvungen att dra sig ur Franska mästerskapen på grund av en skada. När hon i år är tillbaka vill hon ta vara på chansen.

– Det är skönt att vara här, jag har haft ett uppehåll som har varit känslomässigt tufft. Så jag känner mig glad över att vara här och att saker och ting börjar falla mer på plats och den chansen vill jag gärna utnyttja.

Elias Ymer kunde inte besegra norske världsfyran Casper Ruud. Foto: Jean-Francois Badias/AP

För första gången på fem år tog sig Elias Ymer, rankad 155:a i världen, vidare till huvudturneringen i Franska mästerskapen. Väl där ställdes han mot nästan tuffast möjliga motstånd direkt – den norske världsfyran Casper Ruud.

Ruud gjorde det han skulle och vann med 3–0 i set.

Ymer inledde dock starkt och satte press på sin motståndare genom att ta ledningen flera gånger om. Men efter ett jämnt första set, som Ruud till slut vann med 6–4, visade sig den norska stjärnan vara för stark och vann även andra och tredje set (6–3, 6–2).

Elias Ymers bror Mikael Ymer spelade sin första match redan i söndags. Då blev det förlust mot italienaren Lorenzo Musetti efter tre raka set (5–7, 2–6, 4–6).

