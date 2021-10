Svenskarna framme när San Jose tog fjärde raka

San Jose har haft en lysande inledning på NHL-säsongen. Hittills har laget betat av Winnipeg hemma (4–3) och i Kanada sedan Montreal (5–0), Ottawa (2–1) och nu Toronto, med 5–3.

– Fyra i rad, en härlig känsla. Det var ytterligare en lagvinst, jag tror att vi håller på att hitta vår identitet, det är det som hjälper oss att vinna matcher just nu, säger forwarden Timo Meier efter matchen.

En som också har haft en lysande start är Jonathan Dahlén. Hans tredje mål i NHL-karriären kom mot Toronto, i sin fjärde match i ligan.

Matchen ägde rum dagen efter segern mot Ottawa.

– Jag kände mig okej i första, men jättebra i andra och tredje. Det var jag glad över, för jag visste inte vad jag skulle förvänta mig efter två dagar i rad och tre matcher på fyra dagar, säger Dahlén vid presskonferensen efter matchen.

Den svenske 23-årige Timråspelaren har fått beröm för sin klubbteknik.

– Jag bara försöker att vinna pucken med klubban. Jag är inte den största killen, så jag kommer inte att vara hotfull, säger han och fortsätter:

– Det har varit framgångsrikt hittills, så det är något jag måste fortsätta med.

25 sekunder in i den tredje perioden satte han 4–2-målet via direktskott på en passning av Logan Couture. Målet innan, som innebar 3–2-ledning, gjordes av backklippan Erik Karlsson, hans sjätte poäng hittills under säsongen.

För Toronto fick Pierre Engvall och William Nylander med sig varsin assist.

I Buffalo bröt Boston hemmalagets vinstsvit med en 4–1-seger. Det innebar den första segern för säsongen för Linus Ullmark, som tidigare vaktade målet i just Buffalo.

Den enda som lyckades få hål på honom var Buffalos Victor Olofsson, assisterad av Rasmus Asplund. Övriga 35 skott räddade svensken.

– Jag tycker att han var fantastisk. Han höll oss kvar i matchen under de fösta två perioderna när det fanns chanser där vi hade behövt städa upp lite mer framför målet. Men han var en mur, och jag älskar hans spel med pucken, säger lagkamraten Brandon Carlo efter matchen.

Ullmark beskrev sin känsla på uppvärmningen som en utomkroppslig upplevelse.

– Det kommer att vara något som jag minns hela livet. Det var väldigt speciellt.

Lite tur med studsarna hade dock den svenska målvakten, som bland annat lyckades rädda med insidan av benet i slutet av fösta perioden, efter att ha tunnlats av Dylan Cozens.

– Det kände som att den letade sig in, när den träffade vänsterbenet trodde jag att den kom via målet, säger svensken.