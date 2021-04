Svenskarna missade miljonchansen – kostsamma rivningar

– Jag ville verkligen vinna den här klassen, så jag gav allt. Lyckligtvis fungerade det, sa en lycklig Max Kühner i segerintervjun.

Grand Prix-klassen i 's-Hertogenbosch ingår i något som kallas Grand Slam vilket innebär höga prissummor.

För sin seger fick Max Kühner – som red på hästen Elektric Blue – nästan två och en halv miljon svenska kronor.

– Min häst var jättefin i omhoppningen, konstaterade segraren.

Förra året ställdes GP-klassen i 's-Hertogenbosch in på grund av pandemin, men för två år sedan var det Henrik von Eckermann som red hem den största prischecken.

Det ville gärna den nyblivne pappan, för några veckor sedan blev han och fästmön Janika Sprunger föräldrar för första gången, göra igen.

Det började bra. Henrik och hästen King Edward inledde grundomgången på ett övertygande sätt, men den här gången var inte marginalerna på Henriks sida. I slutet av banan rev ekipaget ett hinder, och var därmed borta från segerdiskussionen.

Världsfyran Peder Fredricson, som slutade trea 2019, valde att rida Catch Me Not och under Peders trygga ridning hoppade Catch Me Not riktigt fint.

Men inte heller Fredricson hade marginalerna på sin sida. Catch Me Not nuddade bara bommen på det näst sista hindret, men det räckte för att den skulle trilla i marken.

Därmed gick inget av de svenska ekipagen vidare till omhoppningen på tid där de åtta felfria ekipagen gjorde upp om segern.

Tack vare att de båda svenskarna red snabbt i grundomgången tog de sig dock in på prislistan som elva respektive tolva. För det fick de ungefär 70.000 svenska kronor var i prispengar.

43 ekipage hade fått en plats i det meritstarka startfältet, men att såväl hästar som ryttare är något ringrostiga efter att inte ha fått tävla på ett bra tag var tydligt.

Många av förhandsfavoriterna som världsettan Steve Guerdat från Schweiz och förhandsfavoriter som britten Scott Brash och Kent Farrington från USA hamnade utanför prislistan.

I stället blev det en segerstrid mellan Max Kühner från Österrike och Marlon Modolo Zanotelli från Brasilien, den sistnämnde är gift med svenska toppryttaren Angelica Augustsson Zanotelli.

Brasilianaren startade sist och gav allt för att slå Kühners tid, men när Marlon Modolo Zanotelli och hästen Edgar M gick i mål var de 17 hundradelar långsammare än österrikaren och slutade tvåa.