Svenskarnas rekordslakt: ”Väldigt ovanligt”

Med undantag från superstjärnan Sarah Sjöström och OS-finalisten Erik Persson var det en relativt orutinerad och ung trupp som åkte i väg till kortbane-EM i Kazan, men många av simmarna har överträffat sig själva.

– Det är viktigt att de unga tar kliv i sin utveckling just under mästerskapen och inte bara lyckas med det under kvaltävlingar till mästerskapen eller på andra tävlingar hemma i Sverige, säger Sarah Sjöström.

– Det visar att de kan hantera pressen som är på mästerskapen, och att de klarar av att hålla fokus på sin bana och det som de ska göra, fortsätter hon.

Men det var inte bara de unga simmarna som satte personliga rekord. I sitt sista individuella lopp under mästerskapet – finalen på 50 meter fjärilsim – gjorde även Sarah Sjöström det för första gången på fyra år.

17-åriga Emelie Fast har satt personligt rekord på 100 och 200 meter bröstsim samt på 100 meter medley. Foto: Maxin Thore/Bildbyrån

Även om Sarah Sjöström är den enda svenska simmaren som har tagit några individuella medaljer under EM har mästerskapet visat att det finns mycket talang bakom henne.

De personliga rekorden har slaktats i snabb takt. 17-åriga Emelie Fast har bland annat satt personligt rekord på 100 meter bröstsim (vilket var nytt svenskt juniorrekord), på 200 meter bröstsim och på 100 meter medley.

Hon har dessutom tagit sin första mästerskapsmedalj, en silvermedalj i 4x50 meter medley.

15-åriga Lisa Nystrand sänkte sitt personliga rekord på 200 meter ryggsim med nästan fem sekunder, och hon gjorde även sitt livs snabbaste lopp på 200 meter medley. Klara Thornmalm simmade för första gången under 30 sekunder på 50 meter bröstsim när hon tog sig vidare till final, och Oskar Hoff slog Lars Frölanders 20 år gamla svenska rekord på 50 meter fjärilsim i semifinalen.

Ja, listan kan göras lång.

Utöver att en majoritet av truppens 15 simmare har simmat snabbare än de tidigare har gjort har det också satts nytt svenskt rekord i fyra lagkapper och fyra individuella svenska seniorrekord.

– Att det är så många unga simmare som lyckats trots att det är deras första eller andra mästerskap har varit extra glädjande. De har varit tvungna att simma på pers redan i försöken för att ta sig vidare, och lyckats med det, säger Carl Jenner.

– Det är också väldigt kul att många av de yngre som har varit med här satte personliga rekord bara för en månad sedan under en tävling i Upplands Väsby. Likväl lyckades de sänka dem ytterligare här.

– Dessutom var det flera av simmarna som sänkte sina personliga rekord under de sista tävlingsdagarna här på EM. Något som visar att de skött sin återhämtning på ett bra sätt.

Sarah Sjöström – en stjärna och en förebild. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Vikarierande förbundskapten Carl Jenner lyfter fram mixen i truppen som en förklaring till det snabba mästerskapet.

– De äldre simmarna som Sarah (Sjöström) och Erik (Persson) samt några till har haft stor påverkan och hjälpt till mycket utan att de själva kanske inte ens har tänkt på det. De yngre simmarna har kunnat kolla hur de gör, och Sarah har pratat med många och kommit med råd. Och det är klart att det väger väldigt tungt för en ung simmare när den får råd och peppas av Sarah Sjöström, säger Carl Jenner.

En annan förklaring är att svenskarna har haft en väldigt bra stämning under hela mästerskapet som avslutades på söndagskvällen.

– Vi har haft 15 simmare som verkligen ville lyckas, och som ville hjälpa andra att lyckas. Den energin betyder väldigt mycket.

28-åriga Sarah Sjöström har varit landslagets mest lysande stjärna i många år, men hon är noga med att påpeka att under ett mästerskap är hon en i laget – varken mer eller mindre.

– Jag ser mig inte som en stjärna, men jag har ju varit med ett antal år så det är klart att jag gärna hjälper till och svarar på frågor, säger Sarah.

– Jag har noterat att de unga simmarna är väldigt bra på att stötta varandra om någon är besviken, men också snabba att glädjas åt när någon simmar bra. Det har varit fint att se.

Kortbane-EM i Kazan var första gången som Carl Jenner – som till och med OS 2016 var Sarah Sjöströms personlige tränare – var huvudansvarig för en svensk trupp på ett seniormästerskap.

– Det har varit fantastiskt kul att ha ett övergripande ansvar för hela truppen och coacherna, och jag tycker att jag själv utvecklas av det.

Tjänsten som förbundskapten är utannonserad. Är du sugen på att ta över rollen permanent?

– Jag håller på att fundera på det. Det är flera saker som spelar in, både privat och arbetsmässigt.

Läs mer:

Super-Sarah tog nytt guld – nytt personligt rekord