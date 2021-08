Svenske OS-femman tror att världsrekordet ryker igen

Den 6 augusti 1992 når två friidrottskarriärer sin höjdpunkt. På ytterbanan springer Niklas Wallenlind in som femma i den olympiska finalen på 400 meter häck. Han är 81 hundradelar från att upprepa bronsmedaljen från EM två år tidigare. Till guldet är marginalen betydligt större.

På ljustavlan lyser Kevin Youngs segertid 46,78 och informationen om att världsrekordet är slaget

– Jag minns att vi stod där i en grupp och applåderade när vi tittade på tavlan och han sprang sitt ärevarv, säger Wallenlind när han tänker tillbaka på en minnesvärd dag i den olympiska friidrottshistorien.

Kevin Young på väg mot OS-guldet och världsrekordet i Barcelona 1992. Foto: Mary Evans/Allstar/Stewart Kendall.

Youngs världsrekord kom att att stå sig i 29 år. Den 1 juli hemma på Bislett i Oslo, i sitt första lopp för säsongen, sprang Karsten Warholm på 46,70 och gjorde det som många inklusive Niklas Wallenlind hade förväntat sig. Däremot trodde Wallenlind inte att norrmannen hade kapacitet att sätta världsrekord när han såg honom i början av karriären.

–Jag tyckte att han sprang för offensivt och för forcerat och tänkte att han måste lära sig springa mer avslappnat och kontrollerat, men han gör ju fortfarande på samma sätt och nu håller han hela vägen in. Jag har nog aldrig sett någon springa på det sättet, säger Wallenlind, som själv hade grenens gigant genom alla tider, amerikanen Edwin Moses, som sin stilförebild.

Han pekar på en annan egenhet som gör Warholm annorlunda bland långa häckens löpare.

– Han piskar upp sig själv inför starten och det är ju något man främst ser hos längdhoppare och 100-meterslöpare. I början tänkte jag att det där kan ju aldrig fungera för som häcklöpare vill man ju komma in i ett lugn och hitta rytmen, men det är uppenbart att det passar honom och att han kan använda adrenalinchocken på ett bra sätt när han springer, säger Wallenlind.

Niklas Wallenlind i Barcelona-OS. Foto: David Longstreath/AP

När DN intervjuade Warholm dagarna innan han blev världsmästare i Doha 2019 förklarade han att han inte var rädd för att förlora – däremot för att inte skulle fortsätta att utvecklas. Wallenlind tycker att det uttalandet säger mycket om 25-åringen.

– Han förefaller vara oerhört psykologiskt stark och jag tror att det är en viktig faktor till att han kommit så här långt och är favorit i OS, säger Wallenlind och varnar samtidigt för den tuffa konkurrensen.

Amerikanen Ray Benjamin sprang veckan före Warholms världsrekord på 46,83. Veckan efter gjorde brasilianaren Alison dos Santos 47,34 i Stockholm.

Redan på fredagen vid friidrottens första OS-dag börjar kampen på 400 meter häck med försök. Finalen avgörs på söndag. När Sebastian Coe, ordförande i Internationella friidrottsförbundet, tidigare i veckan tillfrågades vad han såg fram emot under spelen nämnde han speciellt duellen på 400 meter häck.

Niklas Wallenlind tillsammans med Mattias Sunneborn på Friidrottsgalan 2017. Foto: Patrik C Österberg/TT

– Jag tror att vi kan få två löpare under världsrekordet i Tokyo, säger Wallenlind, som överraskades av att Kevin Youngs världsrekord stod sig så länge och menar att det finns utrymme för att pressa rekord rejält.

– Man brukar säga att differensen mellan 400 häck och 400 slätt är ungefär 2,5 sekund om man har bra häckteknik. Om det kommer fram en 400-meterslöpare som gör under 44 sekunder och har koordinationen och avståndsbedömningen kan man ju tänka sig att det finns potential för att sänka rekordet en bit. Jag har länge tänkt att det kommer att komma någon som kan springa på låga 46, säger han och tillägger att det kanske är Warholm som är den löparen.

Göteborgaren Niklas Wallenlind nådde aldrig längre än till de 48,35 som han presterade i OS-semifinalen. Han tror att ville lite för mycket under resten av karriären och att hämmade hans vidare utveckling. Efter fyra år som friidrottschef på Göteborgs friidrottsförbund återvände han i fjol till jobbet som ingenjör.

Kevin Young, som var unik med att bara ta tolv steg mellan två av häckarna på första raksträckan, lyckades heller aldrig springa under 47 sekunder igen. Under de sex sista åren av karriären var han bara under 49 sekunder en av säsongerna.