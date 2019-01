– Hur stor del av prispengarna som ryttarna får styrs av avtalen som de har med sina hästägare, berättar svenska hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona.

– Och där finns det nästan lika många varianter på avtal som det finns ryttare.

Till skillnad från andra individuella idrotter är det inom ridsporten inte självklart att prispengarna tillfaller den som vunnit dem.

Förklaringen är enkel. I ridsport krävs det två individer – en människa och en häst – för att ens komma till start. Eftersom det hör till ovanligheterna att ryttare på världsnivå själva äger sina tävlingshästar, blir fördelningen av prispengarna genast mer komplicerad.

Den enkla lösningen hade självklart varit att dela 50-50, men få saker i världen är enkla.

Det är hästägarna som tar den största ekonomiska risken när de köper hästen för miljontals kronor.

Samtidigt är det ryttaren som lägger ned tiden som krävs för att träna och utbilda hästen så att den ska kunna hoppa de högsta klasserna – vilket i förlängningen också bidrar till att prissumman ökar rejält vid en eventuell försäljning.

– Något förenklat kan man säga att det många ryttare och hästägare börjar med att räkna ut vad hästen kostar i skötsel (hovslagare, veterinärer, foder, tävlingsomkostnader och så vidare) under ett år. Sedan börjar man med att försöka rida in tillräckligt med pengar för att täcka de kostnaderna, säger Henrik Ankarcrona.

– När det är gjort är resten av prispengarna själva vinsten. Några delar 50-50, andra kanske 60 för hästägaren och 40 för ryttaren, men det finns som sagt väldigt många olika lösningar.

Om hästen säljs efter en tid kan ryttare ibland få en del av försäljningssumman – eftersom de har stor del i hästens värdeökning – men även där finns variationer.

– I slutändan är det väsentliga att ryttare och hästägare är överens, och att båda känner att de får ut något av samarbetet.

– Det allra viktigaste är därför att ryttaren och hästägaren redan från starten av samarbetet diskuterar igenom ordentligt vad de har för mål och planer, och att de när har kommit överens om det också skriver ett avtal.

Hur bra är de svenska ryttarna på att ha den diskussionen i förväg med hästägare?

– Jag skulle säga att det flesta är riktigt bra på det här, och sköter det på ett proffsigt sätt. Utan hästägarna skulle vi inte ha någon sport, de är otroligt viktiga för oss, och därför är det här en del som man inte får slarva med.

I de stora ryttarländerna som Tyskland och Nederländerna är det många av de bästa hoppryttarna som är anställda i större tävlings- och försäljningsstall.

Ofta har de ryttarna en fast årslön.

– Det är som relationen mellan vilken arbetstagare och arbetsgivare som helst, även om ryttare kanske är ett något udda yrke, säger Henrik Ankarcrona med ett kort skratt.

– Men det är ganska vanligt att även de här ryttarna får del av prispengarna på något sätt, ibland i form av ett slags bonussystem.

Den svenska ryttare som red in mest pengar under 2018 är Henrik von Eckermann med nästan tio miljoner kronor. Han var också den av de svenska toppryttarna som har tävlade mest under förra året.

För att komma upp i stora prispengar krävs att man som Henrik von Eckermann har flera hästar av hög kvalitet eftersom du då kan tävla oftare.

När man däremot som VM-sensationen Fredrik Jönsson bara har en häst av världsklass är det omöjligt att slå sig in bland de bästa på penningligan.

Jönsson återfinns därför på plats 270 med drygt 860.000 kronor.

Finns det ryttare som likt till exempel tennisspelare får starpengar bara för att delta i tävlingar?

– Det har kanske förekommit någon gång att en otroligt populär ryttare har fått sina avgifter betalda av en arrangör eftersom de gärna vill ha dit dem, men det är i så fall sällsynt, säger Henrik Ankarcrona.

Betalar arrangörerna av större tävlingar ryttarna och hästarnas resor, samt ryttarnas boenden?

– Det är olika. När man rider för sitt land i nationshoppningarna står arrangörerna för ryttarnas boende. Vid speciella tillfällen – till exempel en nationshoppning i USA – står arrangörerna även för resorna. Startavgifter och sådant betalar man däremot själv.

– När det är mästerskap står de nationella förbunden för kostnaderna.

– Under världscupen står arrangörerna för ryttarnas boende. Det händer på en del andra tävlingar också, men under de flesta tävlingar är det ryttarna som står för alla sina omkostnader.

Utöver kostnaderna i samband med tävlingar är det också ryttarna som betalar lönen till hästskötarna, både de som är med på tävlingarna och de som är hemma och tar hand om de hästar som inte tävlar den helgen.

De senaste tio åren har prissummorna i hoppklasserna ökat rejält.

En förklaring till det är att sporten utvecklats och växt i ett flertal länder.

– En annan förklaring kan sammanfattas med ett namn – Jan Tops, säger Henrik Ankarcrona.

Den nederländske hästhandlaren, och tidigare toppryttaren, Jan Tops ligger bakom den pengastinna hopptouren Global Champions Tour som startade 2006.

I juni i år kommer för första gången en deltävling av touren att arrangeras i Sverige när Stockholms stadion på nytt blir en hopparena.

– Touren har bidragit till en rejäl höjning av ridsportens marknadsvärde. Tops har tagit tävlingarna in i städerna, och lyckats attrahera starka sponsorer, säger Henrik Ankarcrona.

– Det i sin tur har gjort att prispengarna på andra tävlingar också har höjts eftersom de konkurrerar om de bästa ryttarna.