Svenskens första slutspelsmål – Montreal vidare

Montreal är ostoppbara för tillfället. Sju raka segrar har tagit laget hela vägen från underläge mot Toronto i första omgången till rena utklassningen mot Winnipeg.

För första gången sedan våren 2014 kan fansen nu se fram emot semifinalspel i Montreal. Och det efter att ha varit nära att missa hela slutspelet.

– Det känns som att ingen tror på oss, som att det bara är vi i laget och våra fans och släkt och vänner som gör det. Vi håller ihop och har kul, säger Tyler Toffoli på en presskonferens efter matchen.

Hemmalaget var spelmässigt överlägset Winnipeg och öste på framåt. Men Connor Hellebuyck i Winnipegs mål stoppade skott på skott – till slut 39 räddningar på 42 skott – och höll länge sitt lag kvar i slutspelet.

Åtta minuter in matchen fick kanadensaren dock kapitulera när Erik Gustafsson i powerplay fick gott om tid och utrymme att ladda för ett skott rakt framför kassen. Hellbuyck hade ingen chans på skottet, som gick in via dennes högra stolpe.

Målet var 29-åringens första på totalt 22 matcher i Stanley Cup-slutspelssammanhang. Tidigare hade Nynäshamnssonen, tidigare i Djurgården i SHL, gjort fem mållösa slutspelsmatcher för Chicago, tio för för Calgary och sex för Montreal.

Svenskens 1–0 följdes av finländaren Artturi Lehkonens 2–0 i första periodens slutminut. Men sedan spikade Hellebuyck igen, och fick se sin lagkamrat Logan Stanley både reducera och kvittera.

Och själv släppte han ingen puck över mållinjen förrän Tyler Toffoli då fick helt fritt läge 99 sekunder in i förlängningen.

– Det är en härlig känsla, det är klart. Kanske kan jag njuta lite mer av det i morgon eller efter säsongen, men nu är vi mitt inne i det här, säger tränaren Dominique Ducharme, som ändå inte var helt nöjd.

– Det var ingen perfekt match, men en stabil insats. Offensivt var vi farliga och vi var svåra att möta när vi hade pucken, defensivt gjorde vi ett bra jobb.

Montreal får nu några dagars vila innan semifinalen mot antingen Vegas eller Colorado.

I nattens andra match vann New York Islanders den viktiga bortamatchen mot Boston, och är nu bara en seger från semifinal i Stanley Cup. Efter 5–4 på bortais har laget 3–2 i matcher och kan avgöra serien hemma på Long Island, natten mot torsdag.

Islanders seger grundlades med tre mål under de fyra försök laget fick i spel med en man mer på isen.

– Boston är jättebra på spel i numerärt underläge men det handlar om att skapa chanser och att skjuta när man får lägena, säger Mathew Barzal som gjorde Islanders första powerplaymål i matchen.

Lagets effektivitet i powerplay gjorde att man kunde gå från 0–1 till 4–2 på en knapp period, och det fick Bostons målvakt Tuukka Rask känna av. Finländaren byttes ut när han släppt in tre mål på nio skott i andra perioden – det var andra gången på 103 slutspelsmatcher han bytts ut under en match.

– Vi kan väl säga att han inte var sig själv, han var inte 100 procent i dag, säger Bostontränaren Cassidy.