Svenskt OS-medaljhopp fast i dopningstest

Fransson tackade nej till SM-tävlingarna i Limhamn i helgen, officiellt på grund av sjukdom. På måndagen reste hon till Stockholm och träffade företrädare för Svensk antidoping, som är den instans inom Riksidrottsförbundet som testar idrottare, utreder dopningsfall och sköter bestraffningsärenden.

Beskedet: hon har testats positivt för det otillåtna ämnet metyltestosteron, en anabol steroid.

Svenska brottningsförbundets pressansvarige, Zakarias Tallroth, bekräftar fallet.

– Hela Jennys värld har rasat samman, säger Tallroth efter att förbundsledningen på måndagen suttit i krismöte.

Han betonar att förbundet ser mycket allvarligt på det som har inträffat, men också att det nu väntar en utredning. Brottningsförbundet kommer nu att stötta 32-åringen ”så mycket det bara går” genom processen.

– Det finns fortfarande oklarheter och det är bara a-provet som är analyserat, säger Tallroth.

Enligt uppgifter till DN handlar det om en mycket liten mängd av den anabola steroiden och Fransson hävdar att hon fått i sig ett otillåtet preparat av misstag.

Jenny Fransson tog OS-brons i Rio 2016. Foto: Thomas Karlsson

32-åriga Fransson blev första svenska kvinnliga brottare att ta OS-medalj när hon blev trea i 69-kilosklassen i Rio 2016. Hon har en lång och framgångsrik karriär bakom sig. Redan 2012 vann hon VM-guld i 72-kilosklassen och så sent som i höstas blev det silver i 68-kilosklassen vid VM i Kazakstan. Hon har dessutom ett EM-guld och två EM-brons.

Nästa vecka avgörs EM i Rom. Fransson, som skulle tävla i 72-kilosklassen, hoppades kunna ta revansch efter guldmissen i fjol. Hon ligger för närvarande på andra plats på världsrankningen och är ett stort hopp inför Tokyo-OS till sommaren.

Beskedet om det positiva dopningsprovet väckte förstämning inom svensk brottning. Om Fransson skulle fällas för dopning är det det mest profilerade fallet sedan Tomas Johansson åkte fast efter att ha tagit OS-silver i Los Angeles 1984.

”Hela Jennys värld har fallit samman”, säger Zakarias Tallroth, Brottningförbundets pressansvarige. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Under måndagens möte ska Fransson ha blivit informerad om att hon nu kan begära att även få b-provet analyserat. Skulle även det vara positivt väntar med största sannolikhet en längre avstängning, som gör att hon missar OS.

Att ett b-prov friar en idrottare är mycket ovanligt, men det har hänt, till exempel i fall med norska spjutkastaren Trine Hattestad, kenyanske löparen Bernard Lagat och estniska skidåkaren Kristina Smigun.

Fransson, som började brottas redan i sexårsåldern, är känd för att underkasta sig hård träning och tränar 8–11 pass i veckan. Hon är bosatt i Helsingborg, men tävlar för Gällivare SK.

32-åringen har under lång tid tillhört SOK:s (Sveriges olympiska kommittés) så kallade Topp- och talangprogram, som ger särskilt stöd till vissa idrottare. Enligt SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo har hon under hela sin karriär varit en stark ambassadör för SOK och därigenom propagerat för ren idrott. Så sent som i förra månaden var hon ute i en skola och föreläste.