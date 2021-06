Sverige förlorade stort mot Belarus i basket–EM

Sverige kom till spel utan Nathalie Fontaine, som skadades i fredagens möte med Spanien. Ett tungt avbräck eftersom Fontaine vid sidan av tvillingarna Elin och Frida Eldebrink varit bärande spelare i de två inledande matcherna, med bra försvarsspel, bra returtagning och 17 poäng framåt.

Ellen Nyström ersatte Fontaine i startfemman, men hade problem att fylla rollen. Belarus kunde utnyttja övertaget i längd och fick göra väldigt många enkla poäng inside. Samtidigt som Sverige hade en svag offensiv i den första halvleken och missade väldigt mycket i skyttet. Framför allt då på treorna, satte endast ett av 13 skott före paus.

Detta kombinerat med att Belarus plockade in amerikanska pointguarden Alex Bentley i mitten av den första perioden innebar att Belarus ledde 40–29 i paus. Bentley tillförde en kvalité som Sverige inte klarade att matcha.

WNBA-proffset Bentley, som värvats in som landslagsspelare för Belarus, spelade drygt elva minuter i första halvlek och satte då 13 poäng.

Sverige behövde spela mer fysiskt i den andra halvleken för att ha möjlighet att hämta in underläget. Och det gjorde man. Men det hjälpte inte. Alex Bentley styrde spelet, Belarus fortsatte att dominera under korgarna, och 188 cm långa Maria Papova vräkte dessutom in treor, assisterad av Bentley.

Bentley gjorde 20 poäng (72 procent), tog fem returer och svarade för fem assist. Papova gjorde 17 poäng (50 procent), tog 12 returer och svarade för tre assist.

Segern innebär att Belarus, som skrällvann mot Spanien i torsdags, vann gruppen och avancerade direkt till kvartsfinal.

Utropstecken i det svenska laget var 17-åriga mästerskapsdebutanten Emma Johansson som spelade drygt 29 minuter, satte nio poäng (80 procent), tog fyra returer och svarade för en assist.

Sista gruppmatchen, Spanien–Slovakien, spelas sent på söndagskvällen (21.00). En match som Spanien förväntas vinna, vilket innebär att EM-äventyret för svensk del fortsätter under måndagen med åttondelsfinal. Med stor sannolikhet då mot Italien.