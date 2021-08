Sverige måste vara bäst i världen – igen

Dagen efter den individuella finalen – där tre svenska ryttare var bland de fem bästa – blev en dag för återhämtning för hästar och ryttare.

I och med de fina resultaten i den individuella tävlingen fick samtliga tre svenska hästar Peder Fredricsons All In, Malin Baryard Johnssons Indiana och Henrik von Eckermanns King Edward gå två rundor under onsdagen.

Något som kostar kraft och energi, men alla tre var fräscha dagen efter. När samtliga finalhästar veterinärbesiktades på torsdagen gick de svenska hästarna igenom besiktningen utan några problem.

I och med de nya reglerna som börjat gälla från OS i Tokyo får förbundskapten Ankarcrona byta ut någon av de tre ryttarna som red den individuella tävlingen mot reserven på plats, rutinerade Rolf-Göran Bengtsson, om han vill.

Bytet får ske så sent som två timmar före start, men om inget oväntat sker kommer det bli Fredricson, Baryard Johnsson och von Eckermann som rider även i lagtävlingen.

Under fredagen avgörs kvalet till lagfinalen. 19 lag startar med tre ryttare i varje lag. Samtliga ryttares resultat räknas. De tio bästa efter fredagens kval går vidare till lagfinalen på lördag. Där börjar lagen om på noll.

Sverige kommer till finalen som en av de största guldfavoriterna, men konkurrensen kommer vara stenhård.

– Jag kan räkna upp sex-åtta lag som kan vinna, säger Henrik Ankarcrona.

Schweiz har ett väldigt bra lag på plats i Tokyo, och frågan är vad det har inneburit för USA:s ryttare och hästar att ingen av ekipagen var kvalade till den individuella tävlingen.

Även om det naturligtvis smärtade kan det ha varit en fördel för dem som lag. När svenskarnas hästar fick jobba hårt under onsdagen kunde de amerikanska hästarna bara njuta av stunden.

Storbritannien vill säkert också blanda sig i medaljstriden, men under torsdagen drabbades de av ett bakslag. Scott Brashs häst Jefferson är skadad och han kommer inte komma till start utan ersätts av Holly Smith på Denver.