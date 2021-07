Sverige nästa för Gustavssons Australien: ”Ingen ursäkt för att inte prestera”

Australiens damer har aldrig tagit sig förbi kvartsfinal i ett OS.

Tony Gustavssons uppdrag i Japan är därför självklart:

– Det är klart att jag kan säga att vi ska ta en match i taget, men det det finns en väldigt, väldigt stark drivkraft att ta oss förbi det steget nu, säger han.

– Samtidigt vet vi att vi har en extremt större utmaning än tidigare. Vi är kanske det laget som haft den minsta tiden tillsammans.

En dryg månad före OS hade Tony Gustavsson inte ens träffat hälften av sina spelare på grund av pandemin.

Men under ett uppladdningsläger i Europa, där Australien bland annat spelade 0–0 mot Sverige i ett genrep, putsades på kemi och taktik.

I OS-premiären i onsdags blev det 2–1 mot ”grannen” Nya Zeeland.

På lördagen väntar Sverige, som imponerade med 3–0 mot USA, i ett toppmöte i gruppen.

De svenska svagheterna är få, säger tränarprofilen.

– De håller en nivå oavsett vem som är på banan. Så för oss handlar det mer om att vi ska se till att neutralisera deras styrkor. Vi får definiera vad de egentligen vill göra, och se till att de inte får göra det för ofta, i varken försvarsspel eller anfallsspel.

Tony Gustavsson i australiska landslaget ”The Matildas” tröja under OS-uppladdningen i Kalmar förra månaden. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I snart ett decennium har Tony Gustavsson i olika roller coachat damfotboll på högsta nivå.

Tränaren – med en bakgrund som tränare också för bland annat Hammarbys herrar – tog Tyresö till SM-guld (2012) och Champions League-final (2014). Under OS 2012 jobbade han som assisterande förbundskapten till Pia Sundhage för USA och vann guld, och 2014–2019 hade han samma roll under Jill Ellis – ett uppdrag som resulterade i två VM-guld (2015 och 2019).

Att möta tränarkollegan Peter Gerhardssons Sverige blir speciellt – och hemtamt.

– Faktum är att även när jag var i USA så blev det ju en del möten mot Sverige. Jag sade före lottningen att jag skulle bli föga förvånad om vi inte lottas just mot Sverige och just mot USA. Så det var kanske ”meant to be”.

Svensken har en av världens bästa spelare i Chelseaanfallaren Sam Kerr i sitt lag. Men Sverige får ses som favoriter i mötet. Inte minst efter utklassningssegern mot USA.

– Jag är väldigt imponerad över vad Peter och Magnus (Wikman, assisterande svensk förbundskapten) har gjort med laget, säger Gustavsson.

– Det finns en väldigt tydlig linje i spelet och alla jobbar extremt hårt för varandra. Så absolut är de mycket längre fram än vad vi är. Det är ingen ursäkt för att vi inte ska prestera, men det är ett faktum att det är så.

Fakta. Svenska förbundskaptener i OS-fotbollen ● Peter Gerhardsson, Sverige, damer ● Tony Gustavsson, Australien, damer ● Pia Sundhage, Brasilien, damer Visa mer

