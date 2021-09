Sverige rev bort medaljchansen: ”Besviken”

Efter två spännande omgångar var lagtävlingen i hopp-EM framme vid ett avgörande på fredagseftermiddagen.

Sverige, med Peder Fredricson, Rolf-Göran Bengtsson, Douglas Lindelöw och Angelica Augustsson Zanotelli var i ledningen efter första omgången men trillade ner till tredje plats efter den andra.

I topp var Schweiz före Tyskland men Sverige var mindre än ett nedslag från Tyskland och bara sju fel från ledande Schweiz.

Bakom de här tre jagade regerande Europamästarna Belgien en ny medalj.

För Sveriges del blev det en tuff fredag där drömmarna om medalj flög sin kos när den ena hinderbommen efter den andra föll i marken.

– Vi hade högt ställda mål, och så klart är vi besvikna över att det inte blev medalj. Det ska vi inte sticka under stolen med, säger Peder Fredricson.

– Å andra sidan är vi här med några unga mästerskapsdebuterande hästar – min undantagen för han är 15 år – och det ser lovande ut för framtiden.

Sveriges första ryttare Douglas Lindelöw och hästen Casquo Blue rev två hinder och fick åtta fel.

Under EM får det sämsta av de fyra lagresultaten räknas bort, men Lindelöws två rivningar innebar att pressen på de kommande svenska ryttarna var stor.

– Åtta fel vill man aldrig ha, och framför allt inte på en sådan här tävling, säger Douglas Lindelöw.

– Känslan var egentligen bra, och jag kunde rida banan efter den planen som vi hade lagt. Jag får titta på videon ett antal gånger och se varför det likväl blev två rivningar.

Sveriges andra ryttare Angelica Augustsson Zanotelli var med och tog EM-brons i lag 2013, men hennes häst Kalinka har aldrig tidigare gått ett mästerskap.

I likhet med Douglas Lindelöw rev Angelica Augustsson Zanotelli ett hinder tidigt på banan, och även för Angelica och Kalinka blev det ytterligare en rivning.

Därmed stod det klart att Sverige som minst kunde få åtta fel.

– Det var inte för svårt för henne, men hon kan bli för stark ibland och jag kunde ha ridit lite bättre, säger Angelica Augustsson Zanotelli.

När halva startfältet hade ridit hade Sverige trillat ner på fjärde plats.

Sveriges tredje ryttare var veteranen Rolf-Göran Bengtsson på Ermindo, som var det enda svenska ekipaget som var felfritt i den andra omgången och som låg trea individuellt.

Samtidigt som han red in på banan red en lycklig Belgiens Olivier Philippaerts ut efter att ha fixat Belgiens tredje felfria ritt.

Därmed stod det klart att Sverige inte kunde ta sig förbi Belgien även om Bengtsson och Fredricson var felfria.

Att det här inte var svenskarnas dag blev tydligt när även Rolf-Göran Bengtsson rev två hinder.

Därmed var den svenska medaljchansen helt borta. Rivningarna innebar också att Bengtsson var borta från den absoluta toppen i kampen om de individuella medaljerna.

Sveriges sista ekipage Peder Fredricson på Catch Me Not kunde inte rädda en svensk medalj, men en felfri ritt skulle innebära att hans chanser i den individuella tävlingen fortfarande är stora.

Och än en gång höll Fredricson nerverna under kontroll. Peder Fredricson och Catch Me Not var felfria.

Kampen om guldet stod mellan Schweiz och Tyskland där Schweiz sista ryttare Steve Guerdat säkrade guldet. Belgien red hem bronsmedaljen.