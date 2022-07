Sverige ska ha procenten på sin sida i VM

– Vägen till medalj kommer naturligtvis att bli tuff. Det är många lag som är jämna, och ska vi lyckas måste både våra ryttare och hästar att vara på topp. Men vi har ett starkt lag som vi tror på, säger Bo Jenå.

I senaste VM, 2018 i USA, var Sverige retfullt nära att ta den första svenska VM-medaljen i dressyr sedan 1998.

Den gången var det bara 0,172 procent som skiljde Sverige från prispallen.

Bronsmedaljörerna Storbritannien hade 229,628 procent, fjärdeplacerade Sverige 229,456 procent.

Året efter fick de svenska dressyrryttarna däremot kliva upp på prispallen och ta emot en bronsmedalj i lag när EM avgjordes.

Något som underströk att Sverige tagit kliv framåt som dressyrnation.

Förväntningarna inför förra sommarens OS i Tokyo var därför stora, men den gången spolierade en skada Sveriges chanser i lagtävlingen.

Bara dagar innan den första klassen kom beskedet att lagets stjärna Patrik Kittel inte skulle komma till start. Under en träning på plats i den japanska huvudstaden hade hans häst Well Done snubblat och skadat sig.

Ersättaren Antonia Ramel och hästen Brother de Jeu gjorde tillsammans med de övriga två svenska lagryttarna Therese Nilshagen på Dante och Juliette Ramel på Buriel vad de kunde, men förhoppningen om att Sverige skulle vara med och slåss om lagmedaljerna försvann när Kittel försvann från laget.

I stället blev det en svensk sjätteplats i lagfinalen.

I augusti väntar ett nytt mästerskap, och på onsdagskvällen presenterade dressyrlandslagets förbundskapten Bo Jenå laget till VM i Herning i augusti.

Trion Patrik Kittel, Juliette Ramel och Therese Nilshagen kommer som väntat att ingå i det svenska VM-laget.

I VM rider Kittel på Touchdown medan Ramel och Nilshagen rider sina OS-hästar Buriel och Dante.

Lagets fjärde ryttare i VM blir Jeanna Högberg på Astoria. Senast hon red ett VM var för åtta år sedan i Canet.

– Jeanna och Astoria har visat en jämn och stadig form, berömmer förbundskaptenen Bo Jenå.

Reserv är Antonia Ramel och hästen Curiosity.

I OS ingick bara tre ekipage i laget och samtligas resultat räknades. I VM innehåller lagen däremot fyra ryttare och det sämsta resultatet räknas bort.

– Vi rider gärna med fyra ryttare så jag tycker det känns bra, säger Jenå om VM-formatet.

VM i Herning inleds den 6 augusti.