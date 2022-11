Australien krossade Sverige i Melbourne

Det blev ett bittert slut på Australienresan.

Senast Sverige förlorade med 4–0 var mot England i EM-semifinalen i juli.

Nu stod visserligen inte någon final eller titel på spel, men landslaget hade ändå rest halvvägs över jorden för matchen.

– Jag tycker att vår prestation i första halvlek är helt okej. Sedan blir vi hårt straffade. Framför allt i omställningarna i andra halvlek. Det är en period då de löper igenom oss, säger Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson till TT.

Gerhardsson säger också att Australien spelade tuffare – de drog på sig två gula kort – och att det är något som Sverige måste blir bättre på.

Nathalie Björn håller med:

– Vi är rätt snälla generellt som lag och vi drar inte på oss gula kort så det är något som vi måste bli bättre på men det är tråkigt att de ska vinna den kampen mot oss för det är en kamp där vi är lika bra och lika vältränade.

Sverige dominerade inledningsvis, pressade och skapande chanser.

Så i slutet av första halvlek fick Australiens storstjärna Samantha Kerr chansen.

Kerr fick en passning djupt inne i straffområden av Hayley Raso på vänsterkanten och lyckades peta in bollen förbi både Nathalie Björn och Zecira Musovic i målet. Kerrs 60:e landslagsmål – men det första sedan i april – och ledning 1â0 inför halvtidsvilan.

– Jag tycker att i första halvlek så kontrollerade vi matchen på ett bra sätt och vi skapade mycket, vi har någon boll som går i stolpen och sista läget är inte riktigt där. Sedan gör de 1–0 och när de får tvåan så hänger vi inte riktigt med, säger Madelen Janogy, som stod för ett par fina målchanser, till TT.

Caitlin Foord fyllde på med 2–0 i 58:e minuten efter en snabb kontring som följde på en svensk hörna.

– Vi gör många saker väldigt bra, framför allt i första halvlek. De är otroligt snabba och skapar andra målet på en omställning när vi är nära att göra 1–1, säger Linda Sembrandt.

– Det är en frustrerande känsla utifrån att det känns som att vi gör mycket bra, fortsätter hon.

– Mål förändrar matchbilder. Och när Australien gör 2–0 så blir det ännu tydligare i omställningarna i matchen, där Australien är bra och vi är inte det just här i dag, säger Peter Gerhardsson.

Mary Fowler slog in Australiens tredje balja med drygt en kvart kvar av ordinarie tid. Fem minuter senare var det dags igen, då Caitlin Foord slog in 4–0 med vänsterfoten.

– De här spelarna som gör mål, Sam Kerr och Caitlin Foord, de är ju toppspelare i topplag i Europa så det är ingen tillfällighet att de gör mål, säger Gerhardsson.

– De skapade fyra målchanser och de gjorde fyra mål, säger Nathalie Björn.

Hammarbys Matilda Vinberg byttes in i andra halvlek och fick därmed göra sin debut med A-landslaget. Vinberg kallades in sent för att ersätta skadade Kosovare Asllani.

– Jättekul för henne att hon får göra debut i dag. Jag är otroligt glad och stolt över henne, säger Hammarbykollegan Janogy.

Om Australienresan slutade på värsta tänkbara sätt för blågult, så var resultatet nog bättre än vad man hade vågat hoppas rör hemmalaget. Det var andra gången hittills som Australien har besegrat Sverige.

Australien får inte många hemmamatcher, men nu fick över 22 000 hemmafans se sina ”Matildas” i en riktig kross.

Och lagets svenske förbundskapten Tony Gustavsson fick som han ville – ett lag som visade vad de går för inför nästa års hemma-VM.