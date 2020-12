Sydkoreanskans majorskräll – Olson tårögd

A Lim, rankad först på 94:e plats i världen och US Open-debutant, imponerande på slutrundan och gick de 18 hålen på 67 slag, fyra under par, vilket gjorde att hon slutade på totalt tre under över fyra rundor.

Hon vann med ett slag före landsmaninnan Ko Jin-young och amerikanska hemmahoppet Amy Olson. Den sistnämnda spelade klart tävlingen trots att hennes svärfar avlidit under helgen. Efter att Olson hålat under måndagen, då tävlingen avgjordes på grund av söndagens dåliga väder och framflyttade rond, var hon tydligt rörd.

Flera unga svenska amatörgolfare har imponerat under årets avslutande major.

Bäst av dem var 21-åriga Maja Stark som avslutade med att gå tre över par och slutade på totalt fem över. Därmed delad hon placeringen som bästa svenska i tävlingen, en delad 13:e plats, tillsammans med 24-åriga proffset Linnea Ström.