Tambellinis sköna återkomst i Rögle – sänkte Växjö

Två förluster inom loppet av en vecka hade gjort avståndet upp till topp 6 långt, och när mardrömsmotståndaren Växjö kom på besök i grundseriens tredje match från slutet handlade det för Rögle snarare om att behålla avståndet ned till elfteplatsen.

Då Linköping bara tog en poäng nere i Malmö fanns läget att rycka.

På tre matcher hade Rögle inför matchen den förkrossande målskillnaden 13–4 på Rögle. Men ängelholmarna är långt ifrån ensamma. Växjö hade inför besöket i Catena Arena vunnit sina fyra senaste matcher och hållit nollan i tre av dem, bland annat mot målglada Oskarshamn.

Därför var det passande att Rögles skarpskjutande kanadensare Adam Tambellini kommit tillbaka efter skadefrånvaro. Kanadensaren var på isen, men det var Daniel Zaar som gjorde powerplay-målet när Rögle fick den perfekta starten bara tre minuter in i matchen.

Tambellini ville sedan inte vara sämre, och domaren hade knappt släppt pucken innan han gjorde 2–0. Assist: Daniel Zaar.

– Vi vet var vi har varandra och har spelat mycket tillsammans. Det gör att man ibland kan slå en passning i blindo, sade Zaar om att ha sin kedjekamrat tillbaka.

Om man räknar in fjolårssäsongen hade Växjö inför matchen fem raka på Rögle. Samtidigt som det var upplagt för revansch undrade många varför den Emil Larmi som hållit nollan i fyra av sina fem senaste matcher för kvällen ersatts av Adam Åhman i Växjömålet.

Åman skulle dock utkräva revansch. Med sju minuter kvar av mellanakten tog sig Marco Kasper igenom, drogs ned och domarna visslade för en straff som målvakten så småningom räddade.

Linus Sandin missade straffen, och det var också han som kort senare var inblandad i en situation där Rögle hade en 3–0-puck i mål, men som domarna dömde bort för spelare i målgården.

– Jag tycker att det är skitsnack. Jag tycker att det är mål, sade han till C More innan han fick förklarat för sig att domarna blåst i tidigare läge och därför inte kunde gå in och videogranska situationen

– De kanske får se över regelboken, slog han fast.

Växjö behövde bara en poäng för att gå upp i serieledning. Och när 13 minuter återstod gav Robert Rosén matchen ny nerv.

Men det var Tambellini och Rögles kväll. Efter en omdiskuterad utvisning på Eric Josefsson prickade kanadensaren in ytterligare ett powerplay-mål. Ännu en gång såg det ut att vara en spelare i målgården, men denna gång godkändes fullträffen.

3–1 betydde att Rögle kunde andas ut och att de nu har fem poäng ned till Linköping på elfteplatsen. Till Frölunda på sjätteplatsen är det fyra.

4–1 lade Daniel Zaar in i öppen kasse.