Tampa kvitterade mot Rangers: ”Bra kontroll”

Efter två inledande bortaförluster var goda råd dyra för Tampa Bay. Hemma i Tampa har det däremot blivit två raka segrar och nu är det likaläge i den stenhårda semifinalserien mot New York Rangers.

Hemmalaget tog ledningen tidigt via Pat Maroon i första period, och utökade till 2–0 i andra via Nikita Kutjerov. I tredje drog hemmalaget i väg till 3–0 via lagkaptenen Steven Stamkos.

Det visade sig vara tillräckligt för att säkra den andra hemmasegern i rad, innan matchserien flyttar till Manhattan igen, där Rangers tog de två inledande segrarna.

– Vi måste ta en match där uppe och det blir inte lätt. Det är absolut en utmaning, de är starka hemma. Men om vi gör det vi ska och spelar som i kväll är vi svåra att slå oavsett var vi spelar. Så jag gillar ändå våra chanser, säger Tampa Bays stjärnback Victor Hedman till Sportbladet.

Rangers sköt mest i matchen, 34 skott mot 31, men Andrej Vasilevskij hade en bra dag mellan stolparna och höll tätt fram till slutspurten.

Till slut blev anstormningen för mycket för den ryske stjärnmålvakten, när Rangers pressade på med sex utespelare mot fyra, sedan Alex Killorn åkt på en en utvisning i 16:e minuten.

Men närmare än så kom inte Rangers, och slutresultatet skrevs till sist 4–1 sedan Ondrej Palat slagit in en sista puck i öppet mål med nio sekunder kvar av matchen.

– Jag tycker vi vi spelade riktigt bra i kväll. Det kändes som vi hade bra kontroll på händelserna, säger Hedman.

Vinnaren i bäst av sju matcher får möta Colorado, som besegrade Edmonton med 4–0 i matcher, i Stanley Cup-finalen.