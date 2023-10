Taylor Swift skapar NFL-hysteri bland unga kvinnor

En till synes helt vanlig omgång av den amerikanska fotbollsligan NFL. Men under matchen mellan Kansas City Chiefs och Chicago Bears skymtades plötsligt Taylor Swift på läktaren.

Efter en sommar fylld av romansrykten kring den populära artisten och Chiefs-spelaren Travis Kelce har hysterin kring de två stjärnorna knappt vetat några gränser.

Yahoo rapporterar att Travis Kelce hade omkring 2,8 miljoner följare på Instagram före matchen mot Chicago Bears den 24 september. I skrivande stund har han över 3,8 miljoner – en ökning med ungefär en miljon följare på mindre än två veckor.

I söndagens match mellan Kansas City Chiefs och New York Jets var hon på plats igen. Efter matchen meddelade NBC att sändningen nådde en topp på 29,4 miljoner tittare – flest hittills för en grundseriematch inom amerikansk fotboll.

Taylor Swifts närvaro lockade omkring två miljoner nya kvinnliga tittare, med stora ökningar framför allt i åldersspannet 12 till 17 år. Till det rapporterar NFL att försäljningen av Travis Kelces matchtröja ökat med nästan 400 procent.

Både ligan och produktionsbolagen har varit snabba att hänga på fenomenet.

Taylor Swift visades i bild inte mindre än 17 gånger under den senaste matchen. Dessutom har NFL lagt ut mängder av inlägg kring både henne och Travis Kelce i sina sociala medier.

Men det är inte alla som följer NFL:s vilda rapportering med glädje.

Enligt New York post ändrade ligan under söndagskvällen texten i sin Instagram-profil till att utläsa: ”Chiefs are 2–0 as Swifties” – Chiefs har 2–0 (i matcher) som ”Swifties”.

På X (tidigare Twitter) ändrade ligan texten i sin profil till: ”We had the best day with you today” – en referens till en låttext av Taylor Swift: ”I had the best day with you today” – tillsammans med en omslagsbild på stjärnan.

Dessa formuleringar togs dock snabbt bort efter en kritikstorm från arga supportrar.