Tegnell: Publiktaket försvinner troligen i höst

– Enligt den plan som finns kommer det tas bort när vi går in i nivå 1. Exakt när det blir vet vi inte än men vi har en positiv utveckling just nu, säger Tegnell under måndagens presskonferens.

Restriktionerna på idrottsevenemang har sakteliga lättats upp under sommaren och just nu tillåts upp till 3 000 personer per sektion på de allsvenska fotbollsarenorna.

Snart kan de försvinna helt.

– Vi tror att det ska hända någonstans slutet på augusti, början på september. Men det beror helt på hur utvecklingen blir och att vi har en ännu lägre smittspridning och ett stabilt läge, säger Tegnell.

