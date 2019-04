Testosterongränser splittrar idrottsvärlden

FN:s råd för mänskliga rättigheter har kallat de testosterongränser som friidrottsförbundet, IAAF, vill införa för ”onödiga, kränkande och skadliga”.

Men det internationella förbundet fortsätter driva sin linje kring kvinnor som har naturligt höga testosteronvärden. Inom de närmaste dagarna väntas idrottens skiljedomstol, Cas, komma med sitt beslut om huruvida IAAF får införa gränser för testosteron för kvinnliga medeldistanslöpare. Förslaget har överklagats av den sydafrikanska löparen Caster Semenya, som tidigare i sin karriär utsatts för könstester.

De föreslagna reglerna skulle innebära att kvinnor som har höga testosteronnivåer och är känsliga för hormonet skulle tvingas till medicinsk behandling för att sänka dem om de vill tävla.

Förbundsordföranden Sebastian Coe har sagt att det vore ett hot mot damidrotten att inte införa reglerna.

– Anledningen till att vi har genusindelningar är för att annars skulle ingen kvinna någonsin mer vinna en titel eller medalj, eller slå ett rekord i vår idrott, sade han nyligen till australiska Daily Telegraph.

Det svenska friidrottsförbundet har fått en ny ordförande, Johan Storåkers, och styrelsen har inte hunnit ha ett ordenligt styrelsemöte än. Men de kommer säkerligen att diskutera frågan inom kort, säger han.

– Jag får återkomma med hur de diskussionerna har gått. Men grundläggande har vi i alla fall respekt för IAAF:s arbete i en svår men även intressant fråga, säger Storåkers.

Han menar att det är en mycket viktig fråga.

– Det är inte helt enkelt, det handar om idrottens rättvisa, men det handlar också om etiska förhållningssätt, och medicinska, säger han.

Den brittiska löparlegendaren Paula Radcliffe backar upp IAAF.

– Det skulle vara naivt att tänka sig om den här regeln inte går igenom, att det inte skulle finnas en del personer där ute, managers eller förbund, som aktivt skulle söka upp flickor med det här syndromet och säga: ”okej, du ska ägna dig åt den här sporten och den här disciplinen så att vi kan vinna”. Det är naivt att tro det, sade hon nyligen till The Times.

Men det är inte bara FN som kritiserar försvararna för testosteronregeln. I en reklamfilm från Nike sade tennisstjärnan Serena Williams att ”när vi är för bra så är det något fel på oss”, till bilder av Semenya på löparbanan.

– Att antyda att friidrotten är på väg att överhopas av en viss typ av idrottare med en viss typ av egenskaper som faller under det här regelverket är ogrundat och uppviglande, säger Roger Pielke Jr, som leder ett center för idrottsstyrning vid University of Colorado, till The Times.

Han säger att det är få personer som det handlar om.

– Och för att någon ska bli elitidrottare krävs mycket mer än genetik. Mycket jobb, mycket tur och de rätta omständigheterna.

– De senaste 50 åren har idrottsförbund och framför allt friidrotten försökt ta fram ett vetenskapligt test för att bestämma vem som är kvinna, och de har misslyckats gång på gång. Den enkla anledningen till det är att vetenskapen inte kan säga det definitivt, det finns inget sådant test, säger han.

28-åriga Caster Semenya har tre VM-guld och två OS-guld på 800 meter, och ett VM-brons på 1.500 meter. Hon har inte världsrekordet, och hennes tider skulle inte vara konkurrenskraftiga på herrsidan.

