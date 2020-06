”The Mauler” om motståndet: ”Han har en jäkla haka och kan ta en smäll”

Han lämnade handskarna i oktagonen i Globen i juni i fjol.

– The show is over, sa Gustafsson när han tackade för sig efter förlusten mot Anthony Smith.

Han höll upp någon månad, tog det lugnt och ägnade sig åt familjen.

– Sedan kom corona och då blev det ännu lugnare, säger 33-årige Gustafsson med ett leende.

Men ett liv utan hård träning och matcher kändes tomt. När han körde i gång igen blev det fem pass i veckan.

– Det kliade i fingrarna, medger Gustafsson.

Ett drygt år efter förlusten mot Smith ska han nu möta 42-årige brasilianaren Fabricio Werdum i en match på ön Yas Island utanför Abu Dhabi.

En ö som kallas Fight Island eftersom det under två veckor kommer arrangeras fyra galor, alla utan publik, där Alexander Gustafsson går upp i den avslutande galan 25 juli.

Han har lämnat lätt tungvikt och gått upp i tungvikt där motståndarna kan väga upp till 120 kilo, i lätt tungvikt handlade det om 93 kilo.

Ett år efter att ha kastat in handduken ska ”The Mauler” gå sin första match i tungvikt. Foto: Pontus Lundahl/TT

Han tvivlar inte på att han ska klara av större motståndare än de han stött på tidigare.

– Jag är en stor pojke och har haft många kilon att ta varje gång tidigare. Jag har aldrig kunnat käka en pasta som jag gör nu, då var det kycklingfilé och salladsblad.

Fabricio Werdum var världsetta för fem år sedan.

– Killen är en legendar i sporten, en av de bästa, allround, han har en jäkla haka och kan ta en smäll. Men jag ser honom inte som för tio år sedan, han har lagt på sig några kilon. Men du kan inte räkna ut honom, konstaterar Gustafsson.

Båda kliver in i oktagonen med två raka förluster i bagaget.

– Det är på liv och död varenda gång. Man kämpar, blöder och svettas, man offrar mycket. Jag är inte klar än, långt ifrån.

Förste svensk ut på Fight Island blir sjätterankade mellanviktaren Jack ”Joker” Hermansson som möter sjunderankade amerikanen Kelvin Gastelum den 18 juli.

– Det är en farlig fajter men jag föredar att möta ortodoxa fajters, säger Hermansson om Gastelum som boxas med vänstern först.

Hermansson, som bor i Norge, har taktiken klar för sig.

– Det handlar om variation och rörlighet, jag hoppas få ned honom till marken där jag känner att jag har en fördel.

Jack Hermansson, som går i mellanvikt, är den svensk som ligger närmast en titelmatch. Men han tror inte att det räcker med seger mot Gastelum för att få gå en titelmatch mot mästaren Israel Adesanya.

– Jag tror inte det blir titelmatch på en gång om jag vinner men det sätter mig i rätt riktning. Jag räknar med en till match för att få en titelmatch.