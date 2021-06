Thierry Henry – fransmannen som ska lotsa Belgiens stjärnor till final

Dagen före Belgiens avslutande gruppspelsmatch i fotbolls-EM tränade laget på frisparkar. Efter övningen klev assisterande förbundskaptenen Thierry Henry fram och skruvade in en boll perfekt i krysset.

Den belgiske anfallsstjärnan Romelu Lukaku sprang fram, tog tag i Henry och drog skrattande den franske tränaren av planen.

– Den här killen slutade för tio år sedan. Han dödade hela mitt land, sa Lukaku.

Mittfältaren Kevin De Bruyne fortsatte:

– Vi har tränat på det här i en halvtimme och gjorde några mål. Men går fram med sin vänsterfot och dödar oss. Och vi ska spela match imorgon!

Att Henry är populär i det belgiska landslaget går inte att ta miste på.

https://twitter.com/BelRedDevils/status/1406570596029407232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1406570596029407232%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.givemesport.com%2F1709721-thierry-henry-leaves-de-bruyne-and-lukaku-baffled-with-brilliance-in-belgium-training

Efter en lysande fotbollskarriär i Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, New York Red Bulls och det franska landslaget lade Thierry Henry skorna på hyllan 2012.

Tränarkarriären startade i det belgiska herrlandslaget 2016, då som nu som assisterande förbundskapten till Roberto Martinez. Efter ett lyckat samarbete, som bland annat ledde till brons i VM 2018, lämnade Henry uppdraget för en egen huvudtränarkarriär.

Ett krisande AS Monaco tog beslutet att sparka den portugisiska tränaren Leonardo Jardim. Därefter klev Henry in under 2019 – ett uppdrag som skulle bli hans första som huvudtränare. Men framgångarna uteblev och han fick sparken efter fyra vinster, fem oavgjorda och elva förluster.

I november 2019, efter ungefär ett halvår av arbetslöshet, tog han oväntat jobbet som tränare för den kanadensiska klubben Montreal Impact i MLS.

Efter att ha lett klubben till sitt första slutspel på fyra säsonger slutade han som huvudtränare i början av 2021. Skälet var en önskan att vara närmare sina barn i London. På grund av covid-19 hade han inte kunnat träffa dem på hela säsongen 2020 och han valde att säga upp sig i början av 2021.

– Det är med tungt hjärta jag har fattat mitt beslut, skrev Henry i ett pressmeddelande.

– Förra året var tungt. På grund av pandemin har jag inte sett mina barn. De nuvarande restriktionerna och en säsong till då vi enbart kan spela i USA gör inte saken bättre. Det blir för tungt för mig och barnen att inte kunna ses. Därför återvänder jag till London.

I maj 2021 valde 43-åringen att återförenas med spanjoren Roberto Martinez i Belgiens landslag.

Tillsammans med den spanske huvudtränaren Roberto Martinez rattar han Belgiens fotbollslandslag. Foto: Belga/TT

Nu väntar åttondelsfinal mot Portugal för det belgiska landslaget, en av favoriterna till EM-titeln. Belgien gick vidare som gruppetta i grupp B efter tre raka vinster mot Danmark, Finland och Ryssland.

Henrys hemland Frankrike möter Schweiz i sin åttondelsfinal.

På grund av EM-slutspelets utformning kan det dock inte bli Belgien mot Frankrike i en final. Om båda går vidare möts de i så fall i en semifinal.

