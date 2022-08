Tillbaka efter blodritten – men bara ryttaren

När? Ryttar-VM inleds i lördags och pågår till och med söndag.

Var? Mästerskapet avgörs i Herning på Jylland.

Blodstänket satte stopp i OS

Bilderna från irländaren Cian O'Connors ritt i den individuella OS-finalen i Tokyo förra sommaren var dramatiska.

På den vita hästen Kilkenny syntes tydligt blodstänk efter att hästen drabbats av näsblod. Ryttaren noterade inte det , och många förvånandes över att domaren inte plockade bort ekipaget från banan. Efter klassen meddelade dock FEI, internationella ridsportförbundet, att den så kallade blodsregeln bara gäller när det är blod på hästens mun eller sidor. Näsblod är inte skäl för diskvalificering.

Cian O'Connor och Kilkenny klarade alla hinder felfritt, men drog på sig ett tidsfel. Med det resultatet slutade sjua.

När det var dags för lagtävlingen kom dock ekipaget inte till start. Enligt ryttaren mådde hästen bra, men han valde att inte starta i lagtävlingen av omsorg om hästen.

Nu väntar ett nytt stort mästerskap, och när kampen om VM-medaljer i hoppning inleds i Herning på Jylland på onsdag är Cian O'Connor åter igen en av de fyra ryttarna i det irländska laget.

Men den här gången rider han inte Kilkenny. Först i juni i år gjorde den tioårige valacken sin första tävling efter förra sommarens OS, och han är långt ifrån redo för något mästerskap.

I stället kommer Cian O'Connor i Herning att rida på sin nya häst C Vier. Hästen reds tidigare av tysken David Will. Will och C Vier kom sjua i förra sommarens EM.

Australien saknar toppryttare

I det australienska VM-laget i hoppning saknas landets två högst rankade ryttare Rowan Willis och Edwina Tops-Alexander.

Det går att härröra till förra sommarens turbulens.

När OS-laget presenterades var Rowan Willis reserv – trots mycket bättre resultat än Jamie Kermond som togs ut istället.

Något som ledde till att Rowan Willis vägrade att åka till Tokyo.

Historien tog ytterligare en vändning när Jamie Kermond strax före tävlingarna testades positivt för kokain, och blev avstängd.

Kvar fanns då bara Edwina Tops-Alexander och Katie Lauire som bara fick rida individuellt.

Att det som hände före och under OS skapat sår som ännu inte har läkts blev tydligt när VM-laget presenterades och både Willis och Tops-Alexander saknades.

Springsteens häst godkändes inte

Den amerikanska OS-silvermedaljören Jessica Springsteen är på plats i Herning, men den här gången som reserv.

I och med att förbundskaptenerna först en timme före den första hoppklassen – som är på onsdag – måste anmäla vilka fyra ekipage som ingår i laget veterinärbesiktades under måndagen dock samtliga fem laghästar .

Jessica Springsteens häst Zecilie gick inte igenom den första besiktningen. På tisdagmorgon får dock hästen en ny chans.

Ytterligare fyra hästar godkändes inte

Zecilie var inte den enda hästen som inte godkändes under måndagens veterinärbesiktning.

Ytterligare fyra hästar måste genomgå en andra besiktning för att avgöra om de ska få starta eller inte.

Det händer under tisdagen:

Efter de tre första intensiva tävlingsdagarna blir det en lugn tisdag.

Under dagen får dock hoppryttarna och hästarna chansen att testa underlaget i VM-arenan under en uppvärmning där varje land får ett antal minuter på sig inne på banan.

Tv-sändningar

SVT sänder under mästerskapet, men i och med att det inte är några hopp- eller dressyrtävlingar under tisdagen är det inga sändningar då.

Läs mer:

Klart att storebror gör lillebror sällskap i VM-laget

Covidsmittad ryttare startar individuellt

Så ska Sverige förbli bäst: ”Kliv ur bekvämlighetszonen”