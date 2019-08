Tillbaka efter lögner, alkohol och injektioner

När Ryan Lochte dök i vattnet i bassängen i Palo Alto Kalifornien på onsdagen amerikansk tid, var det slutet på en 14 månader lång avstängning för brott mot antidopningsreglerna.

Det var också början på hans mål att kvalificera sig för OS i Tokyo nästa år, hans femte OS-start i så fall.

Och tiden på 200 meter medley visar att han redan är på god väg. Ryan Lochte vann sitt försöksheat överlägset och tiden 1.57,88, är den fjärde bästa tiden i USA i år.

Genom tiden har han också kvalificerat sig för att få delta i det amerikanska OS-kvalet.

– Jag har roligt igen när jag simmar och jag har inte haft roligt sedan OS 2012, sa Lochte på presskonferensen efter försöksheatet och tillade:

– Så det är länge sedan som jag ärligt kan säga att jag kliver ut på bassängkanten med ett leende på läpparna och det kan jag tacka mina barn och min fru för.

– De har varit grundpelarna i mitt liv under den resa som jag varit på de senaste tre åren. Jag har kul igen, och det är fantastiskt och det är tack vara dem.

”ag har roligt igen när jag simmar och jag har inte haft roligt sedan OS 2012”, säger Ryan Lochte. Foto: David J. Phillip/AP

Tolvfaldiga OS-medaljören Ryan Lochtes elände började en natt i Rio de Janeiro för tre år sedan. OS-tävlingarna var över för hans del och han hade för första gången inte tagit en enda medalj.

Nu hade det varit avslutningsfest och Lochte var tillsammans med tre lagkamrater på väg hem till OS-byn i en taxi. På vägen bad de taxichauffören stanna vid en bensinmack för att simmarna behövde gå på toaletten.

När de upptäckte att dörren var låst slog de sönder den och upptäcktes av säkerhetsvakt. Han tog kontakt med mackägaren som krävde betalt för vandalismen. Simmarna betalade en okänd summa och fortsatte sedan resan till OS-byn.

Där kunde historien fått ett slut om inte Ryan Lochte till sin mamma Ileana sagt att han och hans kamrater blivit rånade under pistolhot vid macken.

Mamma Ileana berättade historien för en reporter och sedan var bollen i rullning. Lochte höll till en början fast vid sin historia, som vid det här laget blivit en världsnyhet, men sedan ändrade han den efter hand dagarna gick och på den fjärde dagen efter händelsen vid bensinmacken, stod det klart att Lochte ljugit från början till slut.

Det blev en kostsam lögn.

Det amerikanska simförbundet stängde av Lochte i tio månader. Men ännu värre var att nästan alla hans sponsorer sa upp sina avtal med honom.

Enligt den amerikanska affärstidningen Forbes tros Lohte ha förlorat runt 100 miljoner kronor på ”lögnen i Rio”.

Lochte blev hett nyhetsstoff efter skandalen i Rio. Foto: imago stock

De flesta trodde nog att amerikanens enastående simkarriär därmed var över. Men det tyckte inte Lochte själv.

Efter avstängningen satsade han på de amerikanska mästerskapen för att försöka kvalificera sig till VM i Sydkorea som avgjordes för bara en vecka sedan.

Då kom nästa avslöjande. Och det stod Ryan Lochte själv för.

På Instagram la han ut en bild där han sitter skönt tillbakalutad i en läderfåtölj. Skjortärmen på hans vänstra arm är uppkavlad och i armvecket sitter en en slang fäst som går till ett dropp som hänger på en ställning.

Ryan Lochte ler mot kameran, men det leendet försvann när den amerikanska antidopningsbyrån Usada såg kortet och startade en utredning.

Den ledde till att Usada stängde av Lochte i 14 månader för dopning.

Så kallad infusion, där man tillför kroppen vätska, är i grunden förbjuden och tillåts bara i samband med sjukhusbehandling eller under villkor som godkänts av Usada.

Något sådant godkännande hade inte Lochte, och det spelade ingen roll att det preparat som Lochte fått i sig, ett vitamintillskott, var tillåtet, han hade tagit mer än den tillåtna mängden 100 milliliter.

Den här gången hittade inte Ryan Lochte på någon lögn för att slippa undan, utan erkände allt.

– Oroa er inte, jag ger inte upp. Jag kommer att fortsätta satsa, sa han på presskonferensen i samband med avstängningen.

Och nu är han där.

Men det har också hänt massor i simmarens liv under tiden han inte tävlat. Han har blivit far till två barn, tvååriga sonen Caiden och dottern Liv Rae, född så sent som den 17 juni.

Men Ryan Lochte var också varit på en rehabklinik i Florida förra året för att komma tillrätta med sitt alkoholberoende.

– Jag hade kommit till en punkt i livet där jag behövde en förändring, berättade han öppenhjärtligt på presskonferensen i Palo Alto.

– Så ja, jag skrev in mig på rehab. Jag tog alla klasser, jag gjorde allt, säger han om den sex veckor långa behandlingen.

På presskonferensen fick Lochte frågan om han behandlats för alkoholism eller alkoholberoende.

– Ni kan kalla det vad ni vill. Jag skrev in mig för jag behövde hjälp. Jag behöver ändra saker i mitt liv och det var därför jag var där och jag kom ut som en bättre människa, svarade Lochte och beskrev förändringen:

– Det har hjälpt mig att få perspektiv på vad som är viktigt i mitt liv och till det hör inte att gå på en bar och bli full eller liknande.

– Nu åker jag hem och leker med mina barn och kysser min fru. Och det är allt för mig.

Och så simningen då. Tolv OS-medaljer, varav sex guld, räcker inte. Drömmen om en 13:e OS-medalj driver Ryan Lochte.

Försökstiden på 200 meter medley i Palo Alto visar att drömmen är en möjlighet.

– De flesta simmarna här har blivit yngre och jag har definitivt blivit äldre, säger den blivande 35-åringen och tillägger:

– Men det är kul. Det är en utmaning för mig och jag gillar utmaningar.