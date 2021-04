Timrå studsade tillbaka – krossade Björklöven

Det var fördel Björklöven efter att laget från Umeå vann den första finalmatchen lagen emellan med 6–3 i söndags.

Ytterligare en vinst och SHL-platsen hade varit minst sagt nära. Men i stället studsade Timrå tillbaka rejält.

Hemmalaget tog ledningen redan efter 2.48 när danske Morten Madsen sprätte upp 1–0 bakom Björklövens målvakt Kevin Poulin i samband med ett friläge.

Poulin och Björklöven stängde igen under resten av perioden, men i mittenakten rann det iväg ordentligt.

Timrås superkedja med Jens Lööke, Jonathan Dahlén och Albin Lundin varvade igång och satte 2–0 endast 39 sekunder in i perioden genom Lööke. När perioden var över ledde Timrå med fem mål efter bland annat två mål av Lööke och tre poäng av Dahlén.

– Jag tycker att vi spelar otroligt bra just nu och jag tycker att vi har kommit upp till den här nivån som vi vill ligga på, säger Lööke i C More.

Tredje perioden blev av det stökigare slaget. Björklövens back Daniel Rahimi fick matchstraff för en knätackling på Sebastian Hartmann. Timråforwarden vred sig i plågor på isen och fick till slut lämna isen på bår.

Timrå vann till slut matchen med 7–0 efter mål av Albin Lundin och Erik Walli-Walterholm.

– Vi spelar väldigt bra och det gjorde vi i går också. Nu ska vi fortsätta. Men lite bitter eftersmak är det, säger Jonathan Dahlén i C More.

– Såga någon behöver jag inte. Men det lär väl vänta några långa avstängningar.

Lagen möts i bäst av sju matcher där vinnaren spelar i SHL nästa säsong medan förloraren får sikta in sig på ännu en säsong i hockeyallsvenskan. Nästa match är i Umeå på onsdag.

– Vi ska vinna hockeymatcher. Vi ska vinna tre till och så ska vi gå upp, säger Dahlén.