Timrå tog första segern – Rögle i topp

Brynäs kom till hemmapremiären med en skrällseger i bagaget borta mot Frölunda, 4–2-seger efter att ha vänt 0–2. Timrå föll i premiären mot Oskarshamn i lördags med 4–5 trots 2–0-överläge.

Men Timrå vann två gånger över Brynäs på försäsongen och Medelpadslaget visade att det inte var någon tillfällighet.

– Det är en bra genomförd match av oss. Vi får en lite halvtaskig start, men sedan växer vi in i det och kontrollerar det mesta, säger Albin Lundin till C More.

Lundin drog i gång målskyttet när han hittade en liten lucka på Brynäsmålvakten Veini Vehviläinen och satte 1–0 efter 11.57 i numerärt överläge. Då hade Brynäs inlett piggast, bland annat tack vare powerplay.

I den andra perioden blixtstartade nykomlingen och gjorde 2–0 redan efter 50 sekunder. Timråforwards satte hård press på hemmalagets backar, vilket slutade med att hemmalagets Marcus Björk spelade fel och Christopher Liljewall kunde öka på.

Sedan frispelade backen Joey LaLeggia sin kanadensiske forwardskamrat Ty Rattie som utan pardon sköt 3–0 med sin tredje fullträff för säsongen.

Noel Gunler reducerade i tredje perioden, men bara 24 sekunder senare sköt Jacob Olofsson 4–1.

Simon Bertilsson reducerade på nytt, men närmare kom inte Brynäs som klarade nytt kontrakt förra säsongen via kvalseger över HV71.

Rögle tog andra raka bortasegern och tog en tidig serieledning tack vare klara 5–1 över Leksand. Vårens SM-finalist gjorde segerrycket i andra perioden där laget gjorde fyra mål, samtliga inom loppet av drygt nio minuter. Den 17-årige österrikiske supertalangen Marco Kasper drog i gång allt med sitt första SHL-mål i karriären.

Förra säsongens överraskning Leksand har därmed inlett säsongen med två raka hemmaförluster.

Malmö besegrade Leksand i premiären och följde upp med 5–2 borta över Oskarshamn. NHL-hemvändaren Carl Söderberg gjorde sitt första mål efter hemkomsten då han inledde målskyttet i en vild förstaperiod som bjöd på fem mål och där Malmö gjorde tre.