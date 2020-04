Tinnerholm i smittans New York: ”Ödsligt och nästan kusligt”

Anton Tinnerholm blev en publikfavorit på Stadion i Malmö. Nästan hundra allsvenska matcher på tre och ett halvt år gav tre SM-guld med MFF.

Efter en andra sejour i Champions Leagues gruppspel hösten 2017 tackade den energiske högerbacken för sig och drog västerut till New York City FC. Tinnerholm skrev på ett tvåårskontrakt som i höstas förlängdes med ytterligare några år.

– Det här är som ett andra hem för mig, deklarerade han då.

Känslan är den samma i dag, men känslorna är annorlunda i en värld som tryckt på pausknappen på grund av coronakrisen. Staden som aldrig sover har gått in i någon slags overklig dvala och fotboll är inget man ens ser på tv.

– Jag försöker hålla igång med att sticka ut och springa. Ska man göra det så ska man göra det en och en. Sedan går man och handlar då och då, man gör det nödvändiga, kanske någon promenad. Det är väldigt ödsligt och nästan kusligt, säger Anton Tinnerholm.

New York City FC gjorde en stark säsong i fjor och tog sig till kontinentens Champions League. I slutet av februari i år blev det avancemang från första omgången efter 1–0 hemma och 5–3 borta mot San Carlos från Costa Rica.

Anton Tinnerholm under en match mellan hans New York City FC och Toronto FC i oktober förra året. Foto: USA TODAY Sports/Sipa USA

29-årige Anton Tinnerholm spelade från start i båda matcherna, precis som när ligan drog igång i början av mars med bortamatcher mot Toronto och Columbus. Två smärtsamma 0–1-förluster skulle kunna hämtas in under säsongen, men något mer spel har det inte blivit sedan mötet med Toronto den 7 mars. Precis som de allra flesta ligor världen över stoppades allt spel och sedan också all träning tillsammans med laget.

– Man har skjutit upp det några dagar i stöten hela tiden, fyra gånger tror jag. De har väl sagt att uppehållet ska vara fram till nu på lördag, men det kommer ju att skjutas upp ytterligare, åtminstone april månad ut. Som spelare blir det som en extra försäsong, men huvudfokus nu är inte på fotbollen, utan på att ta hand om nära och kära och att göra det myndigheterna säger, berättar Anton Tinnerholm på telefon från New York.

Allt har gått väldigt fort i USA. Landet har gått från att med fasa betrakta utvecklingen i Asien och Europa på distans, till att ha flest smittade i världen med New York som mest drabbat.

Anton Tinnerholm försöker göra sitt och har bland annat donerat pengar till Food Bank for New York City, en välgörenhetsorganisation som funnits sedan 1980-talet, och som idag distribuerar nära en halv miljon måltider om dagen till de mest behövande.

Samtidigt vill han tona ner eventuella bilder av apokalyptiska scener på gatorna i New York.

– Det är ingen panik på något sätt, men det är väldigt ödsligt och New York är inte direkt en ödslig stad normalt sett, så det är klart att man märker en skillnad. Sedan kom där ett stort skepp hit häromdagen som ska avlasta sjukvården. Jag ser det på Hudson river här från min lägenhet, så det är klart man märker av att det inte är som vanligt. Det är också annan stämning nu. Amerikaner brukar vara väldigt öppna och prata med alla men inte nu.

Anton Tinneholm bor på 17:e våningen i teaterdistriktet Hell´s Kitchen nära Broadway och Manhattans geografiska nav Times Square, en plats där det vanligtvis vimlar av folk, nästan dygnet runt.

– Plötsligt känns det som att bo på landsbygden. Det är folktomt när man går på stan, avstängt och inga butiker öppna, likadant med restauranger och barer. Och inga turister någonstans. Det enda är väl Central Park, där det är hyfsat med människor. New Yorkers går väl dit och promenerar. Överallt annars är det helt dött, säger Anton Tinnerholm.

En stor tröst i eländet är en liten tjej som kom till världen för fyra månader sedan. Anton Tinnerholm och hans fru Julia har fullt upp med dottern Scarlett.

– Jag var på försäsong i sex veckor där man inte var med henne någonting, så nu kan man bara njuta av att vara det så mycket som möjligt. Vakna upp varje morgon med henne och leka lite, det är värt mycket kan jag säga. Man får något positivt mitt i allt detta just nu.