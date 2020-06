Tippa vem som gör första målet – vinn ditt lags matchtröja

Så spelas allsvenska premiäromgången

14 juni:

12.00 IK Sirius – Djurgårdens IF

14.30 IFK Norrköping – Kalmar FF

14.30 IFK Göteborg – IF Elfsborg

17.30 Örebro SK – AIK

17.30 Hammarby IF – Östersunds FK

15 juni:

19.00 Falkenbergs FF – BK Häcken

19.00 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

19.00 Malmö FF – Mjällby AIF