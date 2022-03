Tjeckien försenat efter flygplansstrul

Tjeckiens fotbollsherrar hade planerat att resa till Stockholm på tisdagen, två dagar för playoffsemifinalen mot Sverige på Friends arena.

Så blir det inte. En talesperson för det tjeckiska landslaget berättade under tisdagen att man tvingats senarelägga avresan med en dag.

”Det tjeckiska landslaget ändrar sitt schema, det kommer att resa till Sverige först i morgon efter ett problem med flygplanet”, sade Petr Sedivy enligt nyhetsbyrån AFP.

Sedivy lämnade inga ytterligare detaljer om exakt vilka problem man haft med flygplanet, men det är ändå en till missräkning för Tjeckien, som kommer till spel utan stjärnduon Patrik Schick (Bayer Leverkusen) och Vladimír Coufal (West Ham).

Tjeckien upplevde liknande problem under EM förra året då man fick lämna Prag sent inför mötet med Nederländerna i Budapest efter just flygplansstrul.

Man beräknas nu anlända till Stockholm under onsdagen och får därmed endast en dags träning på svensk mark inför matchen.