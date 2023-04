Tobias Hysén: Vi sågar inte personer, utan insatser

Tobias Hysén, 41 år

Moderklubb: Lundby IF.

Klubbar i karriären: Lundby IF, BK Häcken, Djurgårdens IF, Sunderland, IFK Göteborg, Shanghai, IFK Göteborg, Kungsbacka City, Tvååkers IF.

Antal matcher i IFK Göteborg: 380.

Pontus Wernbloom, 36 år

Moderklubb: IK Kongahälla.

Klubbar i karriären: IFK Göteborg, AZ Alkmaar, CSKA Moskva, PAOK, IFK Göteborg.

Antal matcher i IFK Göteborg: 187.

Mattias Bjärsmyr, 37 år

Moderklubb: Hestra SSK.

Klubbar i karriären: Huskvarna FF, IFK Göteborg, Panathinaikos, Rosenborg, IFK Göteborg, Sivasspor, Glenclerbirgli, IFK Göteborg.

Antal matcher i IFK Göteborg: 463.