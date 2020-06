Tolv spännande nyförvärv i allsvenskan

Ebenezer Ofori, AIK

Teknisk, spelskicklig mittfältare som är tillbaka i AIK efter en säsong i VFB Stuttgart och ytterligare två säsonger på lån i New York City. Debuterade i AIK som 18-åring sedan han värvats från New Edubaise United i hemlandet Ghana. 24-åringen har gjort sju A-landskamper för Ghana.

Kalle Holmberg Foto: Erik Simander/TT

Kalle Holmberg, Djurgården

27-årig, målfarlig anfallare som debuterade i Örebro SK redan 2011. Värvades av IFK Norrköping sommaren 2016 och gjorde två år senare landslagsdebut. Vann allsvenska skytteligan 2017 och har svarat för totalt 55 mål i ligaspel för Örebro och Norrköping.

Abdul Khalili Foto: Erik Simander/Bildbyrån

Abdul Khalili, Hammarby

Fostrad i Helsingborgsklubben Högaborg. Debuterade i allsvenskan för Helsingborg redan för tio år sedan. Har sedan 2014 spelat i tre olika klubbar i Turkiet, senast i Kasimpasa. Var med i den svenska U21-truppen som vann EM-guld sommaren 2015. Den högerfotade mittfältaren är nu 27 år. Värvades av Hammarby i februari i år. Blir därmed klubbkamrat med kusinen Imad Khalili.

Paulinho Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Paulinho, Hammarby

Den nu 34-årige brasilianaren kom till Sverige och BK Häcken redan 2007 och var starkt delaktig i att ta upp klubben i allsvenskan. Gjorde en säsong i Örebro innan han återvände till Brasilien. Var tillbaka i Häcken 2015 och stänkte in 60 mål på 98 matcher. Blev klar för israeliska Hapoel Be'er Sheva i januari i år, men lämnade klubben efter mindre än en månad och skrev kontrakt med Hammarby.

Gustav Ludwigsson Foto: Pelle Börjesson/Bildbyrån

Gustav Ludwigsson, Hammarby

Den 26-årige anfallaren kom sent in i elitfotbollen. Spelade så sent som hösten 2017 i division 2 för Sävedalen. Värvades av Örgryte och fick sitt genombrott i superettan. Ludwigssons stigande utvecklingskurva studerades noga av Hammarby. Övergången var klar redan förra sommaren, men Ludwigsson slutförde säsongen med Örgryte innan han flyttade till Stockholm.

Martin Olsson Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Martin Olsson, Helsingborg

Ytterligare en produkt från Henke Larssons moderklubb Högaborg. Lämnade svensk fotboll som 17-åring och anslöt till Blackburn Rovers akademi. Har gjort totalt 333 liga- och cupmatcher för Blackburn, Norwich och Swansea. Drabbades av en svår hälseneskada i säsongsupptakten 2018 och har sedan dess inte spelat elitfotboll. Nu är landslagsbacken redo för allsvensk debut.

Läs mer: Martin Olsson om framtiden: ”Har inte sagt att jag ska lämna”

Jakob Johansson Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Jakob Johansson, IFK Göteborg

Gjorde det viktiga målet i playoff mot Italien som tog Sverige till VM i Ryssland 2018. Han missade dock VM på grund av en korsbandsskada. Nyss fyllda 17 år debuterade han i allsvenskan för IFK Göteborg 2007, och vann allsvenskan samma år. Flyttade 2015 till AEK Aten och 2018 vidare till Rennes. Nu är den rutinerade defensive mittfältaren tillbaka i Blåvitt.

Läs mer: ”Jag fick resultat från röntgen och matchen samtidigt”

Jakob Johansson Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Alexander Farnerud, IFK Göteborg

Först kom Jakob Johansson, 30, och sedan Alexander Farnerud, 36, till Göteborg, för att ge laget stabilitet och rutin. Alexander ansluter därmed till brorsan Pontus som är assisterande sportchef i Blåvitt. Allsvensk debut gjorde han redan för 18 år sedan, för Landskrona. Sedan följde 13 år utomlands, i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Danmark och Italien innan han återvände till svensk fotboll i Häcken hösten 2016. Spelade förra säsongen i Helsingborg.

Jonathan Levi Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Jonathan Levi, IFK Norrköping

24-årig mittfältare som fick sitt genombrott när norska Rosenborg värvade honom från Öster sommaren 2017. Norsk mästare två gånger om. Spelade förra säsongen på lån i Elfsborg, och snappades sedan upp av Norrköping. Landslagsdebuterade mot Island förra året.

Isaac Kiese Thelin Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF

Är på ett säsongslångt lån från Anderlecht. Thelin är spelaren som ska ersätta profilen Markus Rosenberg i frontlinjen. Fick sitt genombrott i IFK Norrköping. Såldes vidare till Malmö FF mitt under säsongen 2014. Det blev bara ett halvår i Malmö innan han snappades upp av Bordeaux. Gick till Anderlecht 2017, men har tillbringat merparten av tiden på lån i Waasland Beveren och Bayer Leverkusen. VM-spelare för Sverige 2018.

David Batanero Foto: Pelle Börjesson/Bildbyrån

David Batanero, Mjällby

Den 31-årige spanjoren är fostrad i Espanyol, men har tillbringat stora delar av karriären i mindre spanska klubbar. Kom till Gif Sundsvall 2017 och styrde lagets spel från sin mittfältsposition. Har den rutin och den spelskicklighet som nykomlingen Mjällby behöver.

Erik Björndahl Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Erik Björndahl, Örebro

Storväxt, spännande anfallare som kommit sent in i elitfotbollen. Gjorde elva säsonger i division 1 och division 2 med Örebroklubben BK Forward innan han värvades av Degerfors 2018. 34 mål på 55 matcher i superettan innebar att Örebro SK skrev treårskontrakt med 30-årige Björndahl.

Läs mer: Profilerna som lämnat fotbollsallsvenskan