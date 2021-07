Tommy Engstrand hedrades av Djurgården på Tele2 arena

Nyheten om att den legendariske sportjournalisten Tommy Engstrand hade somnat in vid 81 års ålder spred sorg över stora delar av idrotts-Sverige på söndagskvällen.

Den före detta radio- och tv-profilen var bland annat känd som en av ”Hylands pojkar” på 1960-talet där han tillsammans med bland andra Lars-Gunnar Björklund, Fredrik Belfrage och Ingvar Oldsberg tog lärdom av programledarikonen Lennart Hyland.

Vid sidan av sitt arbete var Tommy Engstrand inbiten supporter av Djurgården, något som nämndes återkommande när hans närmsta vänner uttalade sig om hans liv och bortgång.

– Han hade ett annat fantastiskt bra drag – han var djurgårdare. Det var vi alla tre! sade kollegan och vännen Åke Wilhelmsson till DN.

Tommy Engstrand (höger) här tillsammans med sportkommentatorn Lasse Kinch. Foto: Anders Wiklund/TT

En annan som hade god kontakt med Tommy Engstrand fram till hans sista dag i livet var journalisten Ulf Elfving.

– Den senaste tiden hördes vi mycket också, oftast på sms. Under vissa tider hade han inte tillgång till tv på sjukhuset och då ville han bli uppdaterad om fotbolls-EM, hur det går för Djurgården och sådana här saker, sade han till DN.

När Djurgården nästkommande dag tog emot Sirius i herrallsvenskan passade klubben på att hedra den bortgångne supportern.

Med klipp från radio och tv uppmärksammades Tommy Engstrand på storbildsskärmen på Tele2 arena före avspark till applåder från publiken.

”Tommy Engstrand. One of a kind. Djurgårdens IF har sorg: supportern, journalisten, underhållaren har lämnat jordelivet efter en längre tids sjukdom”, skriver klubben på sin hemsida.

